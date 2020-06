Madagascar: The Voice France - Tom Rochet Nambinina fier de représenter Madagascar en finale

interview

Tom Rochet Nambinina avant d'arriver en finale a séduit les 4 coachs lors des auditions à l'aveugle. (Crédit Bureau 233 ITV - TF1)

Il fait partie des quatre finalistes de The Voice France 2020. Le Malagasy Tom Rochet Nambinina montera sur scène ce soir sur TF1 à partir de 22 heures pour essayer de convaincre le public pour la finale de The Voice. Ayant séduit les coachs et le public par son talent, son timbre et son charme, Tom attend le soutien et la mobilisation des Malagasy de France et de tous ses fans pour ce derby final. Après le titre de champion de France d'athlétisme, Tom arrivera- t-il à remporter The Voice France ? Le finaliste coaché par Amel Bent a accepté de nous accorder une interview exclusive.

Vous êtes actuellement en finale The Voice. Est- ce que vous avez pensé à ce scénario d'être en finale du concours ?

« Jamais, je n'aurais pensé à être finaliste The Voice. C'est incroyable quand je prends du recul en imaginant tout le parcours depuis l'envoi des vidéos, les castings et les plateaux. Et là, faire partie des quatre finalistes parmi les milliers de candidats, c'est déjà une victoire »

Comment avez-vous fait pour gérer le confinement et la préparation de The Voice ?

: « Je n'ai pas eu trop le temps pour le confinement, tout s'enchaîne trop vite. J'ai composé, j'ai fait plus de cover et des enregistrements. Je dirais que le confinement m'était bénéfique. Je me suis investi à fond dans la musique.»

Quelle étape vous a marqué le plus dans cette aventure ?

« C'est pendant les K.O que je me suis senti le mieux sur scène. C'est mon meilleur souvenir au niveau des prestations. Émotionnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'était lors des demi-finales lorsque Nikos a prononcé mon nom parmi les quatre finalistes. C'était l'un des meilleurs moments de l'aventure après une bonne dose de stress. J'étais trop content et je ne pouvais pas cacher ma joie à ce moment ».

Avec The Voice, la musique a pris plus de places que le sport. Vous maintenez encore que vous allez allier sport et musique ?

« The Voice m'a fait rendre compte de mon potentiel en musique. L'année prochaine, je vais étudier la musique et en essayant toujours de garder le sport à côté. J'avoue que c'est un peu compliqué de combiner les deux ».

Après The Voice, est-ce que vous planifiez un voyage à Madagascar ?

« Cela fait quatre ans que je n'étais pas allé à Madagascar. Cela fait deux ans que je me suis investi dans la musique et le sport, et après The Voice, je vais essayer de me consacrer à mes études. Se produire et faire une scène à Madagascar, c'est une bonne idée, si j'en ai l'occasion. C'est une affaire à suivre ».

Vous avez un message à vos fans ?

« Je voulais remercier tous les Malagasy qui m'ont soutenu et m'ont voté tout au long de l'aventure. Et j'espère aussi qu'ils vont me soutenir ce soir pour la finale. J'aimerais les remercier tous car je fais en sorte de rendre fier mon pays, Madagascar et aussi la France. Comme je l'ai déjà dit, c'est une fierté d'être Malagasy. Et je pense que j'ai pu inspirer des jeunes malagasy qui veulent se lancer dans l'aventure. Aussi un grand merci à tous mes fans sans exception, peu importe où ils se trouvent »