Madagascar: Roland Ratsiraka - « La crise sanitaire est mal gérée »

Ce député de Toamasina I n'a pas caché sa déception quant à la situation qui règne actuellement dans le pays. Dans la même foulée, il estime ainsi que « la crise sanitaire est mal gérée ». C'était lors d'une conférence de presse qu'il a tenue hier, au Kudeta, au Carlton.

Il a tenu ainsi à souligner que « le médicament a été trouvé ,seulement ce n'est pas suffisant ». Et de continuer que de plus en plus de gens fuient les centres médicaux. La raison en est, a-t-il souligné, que les lieux où ils ont été hébergés sont très inconfortables et que la restauration laisse à désirer. Et ce n'est pas seulement le coronavirus qui en est à l'origine des décès mais c'est aussi l'insuffisance nutritionnelle liée notamment au problème économique. Sans parler de ceux qui sont en chômage technique. Ils sont au nombre de 3.000 à Toamasina, actuellement, a-t-il soutenu. Le cas de la fermeture d'Ambatovy n'a fait qu'aggraver la situation.

Plus de visibilité. Malgré ces remarques peu reluisantes, il a avancé des propositions. Il se demande tout d'abord que le confinement soit tenu à 13h ou à 15h, pourquoi pas un prolongement jusqu'à 19h, a-t-il suggéré. Pour le cas de Toamasina, « nous voulons des dates précises pour les examens officiels », a-t-il soutenu. Et d'enchaîner que « le pouvoir n'arrive plus à maîtriser la situation ». Il pense en outre que, l'Etat devrait donner plus de visibilité sur le plan économique. A lui ainsi de dénoncer une mauvaise stratégie dans la lutte contre le Covid-19. Ce membre de la commission tourisme au sein de l'Assemblée nationale de déplorer, entre autres, les effets désastreux du confinement sur le plan touristique.

Troubles politiques. Par ailleurs, le président national du parti « Malagasy Tonga Saina» pense que les troubles politiques ne sont pas la bonne solution actuellement. Il invite ainsi les politiciens à se pencher plutôt sur la question sanitaire. En outre, il estime que « ce n'est pas bon pour nous, si le président actuel ne termine pas son mandat ». Tout en soulignant au passage que « le pays a besoin d'une certaine stabilité ». Face à tout ce qu'il a dit auparavant, il souhaite notamment un retour dans les plus brefs délais à la normale.