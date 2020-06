Madagascar: Kentia Formation - Lancement d'un système digitalisé d'inscription

Kentia a présenté, hier, sa nouvelle plateforme digitale d'inscription

Grâce au développement des nouvelles technologies numériques, les entreprises adaptent leurs services à un environnement très évolutif

Kentia Formation innove dans le domaine de la formation et du renforcement de capacité. Dorénavant, les inscriptions pour les formations organisées par cette entreprise sont entièrement digitalisées. « Avant ces inscriptions se faisaient par échange de mails et par téléchargement des documents, désormais elles se font sur la base d'un système 100% digitalisé », a expliqué, hier lors d'une conférence de presse, Onisoa Ratovoson, Chief Executive Officer de Kentia Formation.

Démarche d'amélioration. Désormais accessible sur le site www.kentia-formation.com le système d'inscription digitale utilise un progiciel de gestion intégrée (ERP) qui s'avère nécessaire pour suivre cette évolution dès l'achat de la formation, en passant par l'inscription jusqu'à la facturation et le paiement. Un système qui facilite en tout cas, le travail des candidats aux formations dispensées par Kentia Formation. « Ces candidats sont essentiellement des techniciens d'entreprises qui ont une connexion Internet ». Un système qui s'adapte aux besoins des entreprises, en somme. « Cette remise à niveau de notre process interne vers l'utilisation d'ERP s'inscrit dans notre démarche d'amélioration continue. Nous devons être capable de répondre à un certain niveau de qualité exigé par le marché et par les clients, dont la facilitation de la procédure d'inscription par la digitalisation » selon toujours la CEO de Kentia Formation.

Objectifs. Cette plateforme digitale poursuit entre autres objectifs, d'accéder facilement et rapidement à toutes les informations liées aux activités de Kentia Formation, de gagner du temps en termes de traitement des demandes, de procéder à une commande ou une réservation de places en ligne instantanément, et de payer en ligne via le mobile banking. « Il s'agit d'un système qui a l'avantage d'être précis car il réduit les erreurs grâce à la digitalisation et l'automatisation. Il permet également une meilleure protection des données car elles sont toutes centralisées et ne se perdent plus dans les mails». Le déploiement de ce système a été réalisé en partenariat avec Etech Consulting et Kasia.