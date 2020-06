Madagascar: Ambositra - Est Vinany - Des jeunes délinquants s'adonnent à des plaisirs charnels à ciel ouvert

Une jeunesse en perdition. C'est l'image qui s'offre en public dans le quartier d'Est-Vinany au bas côté d'une banque. Nombreux sont les jeunes voire des adolescents , garçons et filles, plus d'une vingtaine qui se donnent rendez vous dans ce quartier pour s'adonner à l'abus de l'alcool à la consommation de produits stupéfiants entraînant de ce fait jusqu'au plaisir charnel a ciel ouvert. Et sans scrupule !

Ces nombreux faits ont été sans relâche relatés dans les réseaux sociaux pour alerter l'opinion publique de ce grave fléau et aussi les responsables à tout les niveaux face a leurs responsabilités. Une table ronde regroupant les parties concernées s'avère plus que vitale pour des mesures à prendre et des suivies constantes. L'entrée des mineurs dans les karaoké devra également faire l'objet de réglementation au niveau de la municipalité.