Tunisie: Karaté / Retour au premier plan des arts martiaux - A pied d'œuvre

L'élite du karaté tunisien a repris les entraînements le 4 juin. Le contingent est composé de six karatékas, en attendant que 32 autres complètent le groupe.

Nader Azouzi (60 kg), Thameur Slimani (-84 kg), Walid Guezmir, Ahmed Khedher (+84 kg), Boutheïna Hasnaoui (-61 kg) et Chahinez Jammi (+68 kg) sont donc à pied d'œuvre. Encadrés par le DTN, Saïd Belhassen, et le préparateur physique, Mohamed Hédi Mahfoudhi (ce dernier ayant relevé Yacine Nagra recruté par le Qatar), l'élite du karaté tunisien a entamé les entraînements par un travail physique de base, appuyé par des footings et des exercices variés : «Le Mondial des EAU prévu au mois de novembre prochain n'a pas officiellement été décalé d'une année. La Fédération internationale tient toujours au déroulement de cette joute considérée comme une étape cruciale de préparation pour les olympiades, surtout que le nombre de meetings internationaux inscrits dans le calendrier international de 2021 a été réduit à trois compétitions. Ces dernières se dérouleront au Maroc, à Paris et en Espagne. Ainsi, ces trois rendez-vous constitueront de bons tests pour nos karatékas avant le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo devant se dérouler à Paris au mois de juin 2021», nous a confié le DTN Saïd Belhassen.

+

Dans la perspective des tournois internationaux organisés par la FIK, et afin de réaliser de bons résultats et gagner des points précieux, la FTK envisage d'organiser des rencontres bilatérales avec les équipes nationales de Jordanie, d'Algérie, du Maroc, d'Egypte et de Turquie: «Nous ferons de notre mieux pour concocter un programme de préparation étoffé et basé sur la concurrence, source de saine émulation de groupe. Et puisque la FIK a limité les événements compétitifs durant l'année 2021, nous avons jugé utile de programmer des rencontres amicales bilatérales avec des pays limitrophes», nous a fait savoir le DTN.

32 athlètes mobilisés

32 athlètes reprennent du service. Il s'agit de 12 séniors, ainsi que de 20 cadets et juniors. Encadrés par les quatre entraîneurs nationaux, à savoir Mohamed Jomaa, Mohamed Ali Bettaieb, Belhassen Gharbi et Dhoha Ben Othman, nos représentants devront se préparer convenablement pour les deux tournois internationaux qualificatifs aux Jeux olympiques des jeunes au Sénégal avec pour tremplin les joutes d'Italie et de Croatie.

Concernant les championnats arabes pour les cadets, juniors, espoirs et séniors, ils auront lieu en Tunisie au mois de mars 2021. Volet joute continentale, elle sera organisée en Côte d'Ivoire au mois d'août 2021. D'autre part, la FTK terminera l'actuelle saison au mois de septembre prochain en organisant à tour de rôle les championnats nationaux individuels et par équipes des catégories minimes, cadets, juniors et séniors.