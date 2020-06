Tunisie: Judo / L'élite reprend du service - Le championnat d'Afrique dans le viseur

Dix judokas se préparent à cette joute qualificative aux Olympiades de Tokyo 2021.

Dix judokas ont repris les entraînements avec comme objectif primordial la participation au championnat d'Afrique qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Ce championnat devrait avoir lieu au Maroc les 29, 30 novembre et 1er décembre. Il s'agit de cinq judokas messieurs, à savoir Monaem Mejri (60 kg), Ferej Dhouibi (60 kg), Abdelaziz Ben Ammar (81 kg), Wajdi Hajji (81 kg) et Mahmoud Senoussi (90 kg), encadrés par l'entraîneur national, Slah Rekik.

Les cinq dames retenues pour prendre part à la joute africaine sont Oumaima Bédioui (48 kg), Ghofrane Khélifi (57 kg), Mériem Bejaoui (63 kg) encadrées par l'entraîneur national Béchir Khiari,Nihel Landoulsi (70 kg) et Nihel Cheikhrouhou (plus 78 kg) qui sont entraînées, elles, par l'ancien champion du monde Anis Lounifi. «Pour manque de meetings internationaux amicaux pendant cette période, la préparation de nos judokas pour le championnat africain sera basée essentiellement sur des stages de courte durée consacrés au travail tactique et technique», nous a confié le DTN Abderrazak Turki.

Championnats africains cadet et junior en Tunisie

La Tunisie abritera le championnat africain cadet (les 30 et 31 octobre prochain) et celui junior les 1er et 2 novembre 2020. Pour ces deux championnats, entre 20 et 25 judokas reprendront les entraînements le 15 juin.

Ils auront à effectuer des stages de préparation sous la férule de six entraîneurs nationaux en l'occurrence Fayçal Jaballah, Anouar Dhiab, Adel Guirat, Hajer Tebessi, Chamesseddine Lahmar et Yosri Chouchane. Parmi ces athlètes, figurent quelques judokas devant préparer les Jeux olympiques des jeunes 2022.

Réunions techniques dans 4 régions

La Direction technique de la FTJ a effectué au cours de la semaine dernière des réunions techniques dans 4 régions, à savoir Kairouan, Sfax, Sousse et Tunis. Le DTN Abderrazak Turki, accompagné des deux entraîneurs nationaux Slah Rekik et Béchir Khiari, avait discuté avec plus de 50 entraîneurs appartenant à 40 clubs de ces régions les grandes lignes de la préparation des athlètes, notamment la reprise des entraînements.

Quatre championnats nationaux

La FTJ a décidé de terminer la saison actuelle par 4 championnats nationaux. Il s'agit de la finale nationale individuelle cadet et cadette le 25 juillet 2020 et le championnat national par équipes pour les mêmes catégories, prévu le lendemain.

Le 22 août 2020 se déroulera le championnat national individuel junior. Le lendemain sera organisé le championnat national par équipes pour les deux catégories.

Les quatre compétitions entrent dans le cadre de la préparation aux championnats africains cadets et junior. D'autre part, la FTJ tiendra son assemblée générale élective le 8 août 2020.