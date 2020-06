Tunisie: Espace des activités économiques a Zarzis - De nouveaux postes d'emploi en perspective

Parmi ces projets, on peut citer le centre technologique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (Zarzis smart center) avec un coût total estimé à 4 millions de dinars.

Le Sud tunisien constitue un cadre adéquat pour accueillir les investisseurs tunisiens et étrangers compte tenu des potentialités existantes. D'ailleurs, une séance de travail a réuni, mercredi 10 juin 2020, M. Salah Ben Youssef, ministre de l'Industrie et des PME avec M. Chawki Friaa, président-directeur général de l'espace des activités économiques à Zarzis pour présenter les projets industriels spécialisés dans différents domaines comme les industries alimentaires, l'industrie intelligente et la technologie de pointe.

Par ailleurs, un aperçu a été donné au sujet des perspectives de développement dudit espace qui peut attirer de grands investisseurs dans le but de stimuler les activités économiques dans le Sud tunisien.

Il s'agit aussi d'améliorer le rythme de création des postes d'emploi à la faveur de nouveaux projets industriels prometteurs qui entreront en fonction au cours du mois de septembre prochain.

Ce n'est plus une promesse !

Parmi ces projets, on peut citer le centre technologique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (Zarzis smart center) avec un coût total estimé à 4 millions de dinars. Le projet en question va fournir près de 400 postes d'emploi. Le taux d'avancement des travaux de réalisation de ce centre a atteint 90%. Ce centre n'est donc plus une simple promesse mais une réalité qui commence à voir le jour. Par ailleurs, un autre projet commence à prendre forme, à savoir celui des produits de la pêche qui est en cours de réalisation et va fournir 500 postes d'emploi avec un investissement d'une valeur totale estimée à 1.6 million de dollars.

L'espace économique abritera aussi un projet d'équipement de restaurants qui emploiera 60 cadres avec des investissements d'une valeur totale de 1.8 million de dinars. M. Salah Ben Youssef s'est félicité, à cette occasion, des efforts déployés par les parties prenantes visant à dynamiser les activités de cet espace économique, soulignant la nécessité d'attirer les grands investisseurs en vue d'installer un pôle économique et industriel dans le Sud-Est de la Tunisie.

A noter que l'espace économique œuvre, actuellement, à l'élaboration d'une étude stratégique visant à fournir 2.000 postes d'emploi, la réalisation de 80 sociétés industrielles et 40 émergentes. L'espace économique de Zarzis regroupe 39 sociétés industrielles opérant dans divers secteurs comme la mécanique, les technologies de l'information et de la communication, le textile-habillement, et les industries alimentaires. L'espace fournit 320 postes d'emploi dans les différentes activités.