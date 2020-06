Tunisie: ASM - Direction technique et formation - Retour à la case départ !

Interrompu au mois de mars avec l'arrêt des compétitions des jeunes et l'activité sportive tout court, le programme de relance de la formation à l'ASM reprendra à zéro à l'entame du prochain exercice.

En décembre dernier, le bureau directeur marsois a nommé le technicien français, Gérard Buscher, directeur technique des jeunes avec pour mission de remettre au goût du jour le centre de formation du club, laissé à l'abandon ou presque ces dernières années.

La mission du technicien français consiste à faire retrouver à l'ASM son rôle de club formateur. Mais au bout de trois mois de travail, le programme mis en place par Buscher a été interrompu à cause de l'arrêt de l'activité sportive suite à la pandémie du coronavirus.

Aujourd'hui, les entraînements ont repris, certes, mais le travail accompli jusqu'au mois de mars dernier a perdu tout son sens : « Nous étions sur une bonne courbe avant le Covid-19. Nous avons fait le plus difficile durant un peu plus de trois mois pour remettre de l'ordre dans la maison dans la perspective d'avoir un centre de formation compétitif. Dommage que tout se soit arrêté brusquement. Le programme initial prévoyait cinq mois de travail. Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer ce travail puisque les championnats des jeunes ont été interrompus au moment où nous commencions à récolter les fruits de nos efforts. Pour la première fois en cinq ans, six équipes jeunes se sont qualifiées au play-off. Nous aspirions à disputer de grands matches contre les grandes écuries du championnat, telles que l'EST, le CA et le CSS, mais les championnats des jeunes ainsi que l'épreuve de la Coupe de Tunisie ont été interrompus. Nous allions passer à un palier supérieur. Avec l'arrêt de la compétition en pleine saison, c'est le retour à la case départ. Tout est à refaire à l'entame du prochain exercice», nous a déclaré le directeur technique des jeunes de l'ASM, Gérard Buscher.

De nouvelles ressources...

Avec l'arrêt de l'activité en mars dernier, la direction du club s'est trouvée dans l'impossibilité de régler ses charges de fonctionnement, notamment les salaires des entraîneurs.

Les responsables marsois ont eu l'idée d'organiser des stages spécifiques privés, moyennant 100 dinars par mois et par enfant. Une idée qui a permis au club d'acheter de nouveaux équipements et d'honorer ses engagements financiers envers les entraîneurs des catégories jeunes : «Depuis le 8 juin, le club organise des stages privés spécifiques. Nous avons convoqué nos licenciés. 90 % d'entre eux ont répondu à l'appel pour participer à ces stages. Ils s'entraînent avec des gamins venus de la ville de La Marsa et ses environs pour s'adonner à leur passion du football. Le club a ouvert ses portes à tous les enfants qui le désirent, moyennant 100 dinars par mois et par garçon. Il s'agit d'un travail de présaison. Nous avons mélangé les garçons à différents sondages. Chaque groupe est composé de 16 à 20 joueurs. J'ai fait en sorte que tout entraîneur n'ait pas en charge son groupe du championnat. Nous travaillons tout ce qui est technique, qualité de frappe, qualité de centrage, jeu de tête, etc. Nous faisons des jeux, mais pas de tactique. Pas de physique non plus puisqu'il s'agit d'une présaison. Nous continuerons de la sorte jusqu'à ce que la FTF fixe la date du coup d'envoi de la nouvelle saison.

A ce moment-là, nos licenciés entameront la préparation d'intersaison.

Les autres gamins pourront continuer à s'entraîner en privé. Toutefois, nous avons détecté trois, voire quatre éléments qui ont du potentiel et que nous pensons faire intégrer», nous a fait savoir Gérard Buscher.

C'est donc un nouveau départ pour le centre de formation de l'ASM qui a repris son activité partiellement en attendant que la FTF fixe la date du coup d'envoi de la nouvelle saison.