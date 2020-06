Sénégal: Matar Ba, ministre des sports - « On est dans un processus de prise en charge totale des questions liées au sport »

Invité de l'émission TMTC de la DTV, Matar Ba a passé en revue les grandes questions qui agitent le Sport sénégalais. Dans cet entretien à bâtons rompus, le ministre des Sports a encore réitéré les grandes options de l'Etat. En plus de la question des infrastructures qui a été largement abordée, le patron du sport sénégalais est revenu sur quelques enjeux du football sénégalais et surtout sur cette ambition de remporter le trophée continental mais aussi sur la possibilité de l'organisation de la Can au Sénégal.

CLASSEMENT FIFA DU SENEGAL ET ETAT DES INFRATRUCTURES DU FOOTBALL : « CE N'EST PAS UN PARADOXE »

«Ce n'est pas un paradoxe. Malgré ce manque d'infrastructures pointé du doigt par certains, le Sénégal reste la première nation africaine et 20e du classement mondial de la Fifa. Ce qui montre que les infrastructures jouent un grand rôle. Mais ce n'est pas le seul critére pour classer une équipe. Si on doit analyser une situation, il faut prendre ce qu'il y avait dans le passé, voir l'existant et ce qui sera réalisé. Si on retourne dans le passé en rapport avec nos infrtructures actuelles et notre politique, vous verrez qu'il y a beaucoup d'ambitions. Aujourd'hui, nous avons réhabilité et nous avons un bijou en chantier. Nous allons y mettre plusieurs milliards. Certains estiment qu'on a dilapidé de l'argent. Mais quand tout sera achevé, on dira que le Sénégal est la première nation africaine et qu'il a aussi un bijou qui est unique en Afrique. Ce ne sera pas le seul parce que d'autres pourraient suivre.

« LE MANQUE D'INFRASTRUCTURES N'ENTACHE EN RIEN L'IMAGE DU SENEGAL»

«Les fonds de la FIFA qui ne peuvent pas aller directement à l'Etat seront attribués à la Fédération. Ils serviront ainsi pour la réfection de l'infrastructure. Après la rénovation du stade Léopold Senghor, nous allons ériger ensuite le stade du Sénégal. Il y aura l'agrandissement du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor ainsi que d'autres dans les régions. On pointe du doit ce manque d'infrastructures mais cela n'entache en rien l'image du Sénégal.

« CONSERVER LE STADE DEMBA DIOP POUR CE QU'IL REPRESENTE DANS L'HISTOIRE DE NOTRE FOOTBALL »

«On est en phase de réfection de Demba Diop avec la FIFA parce que nous avons cédé le stade à la Fédération sénégalaise de football. Le stade Demba Diop est un patrimoine et on doit le garder. Il est important de conserver le stade pour ce qu'il réprésente dans l'histoire de notre football. Le Président de la République s'est engagé de régler ce manque criard d'infrastructures. Tout le monde regrette ce qui s'est passé au stade Demba Diop, le Sénégal et les familles ont perdu leurs fils. On cherche les moyens. Entre temps, Infantino, président de la Fifa a effectué une visite au Sénégal et a été reçu par le chef de l'Etat en présence des présidents Augustin Senghor, Saer Seck et Adoulaye Sow. Il a dit que la Fifa a des fonds pour aider les fédérations sportives.

« ON N'AURAIT PAS ATTRIBUE AU SENEGAL L'ORGANISATION DES JOJ DE 2022 SI... . »

« Les infrastructures ne dépendent pas du Ballon d'Or africain, cela dépend de l'économie du pays et il y a beaucoup de priorités au Sénégal. On n'a jamais alloué autant de moyens au sport et cela dépasse largement le budget de 1% qu'on annonce. Avant d'arriver à la tête du ministère des Sports, le budget n'a jamais atteint 10 milliards de FCFA. Aujourd'hui, nous sommes à 25 milliards de FCFA. Nonobstant les 153 milliards qui sont investis pour le stade du Sénégal, le Palais du sport de Diamniadio. » Si le Sénégal avait une image écornée, on n'aurait pas attribué au Sénégal l'organisation du Jeux Olympiques de la Jeunesses (JOJ) de 2022. On est dans un processus de prise en charge totale des questions liées au sport. Cela, c'est grâce au président Macky Sall. Si on a un Président qui pense au sport, on peut continuer à réclamer mais il faut reconnaitre les efforts. Il ne sert à rien d'avoir un budget de 100 milliards et ne pas être efficace mais qui vous permet d'accompagner tout le monde et l'équipe nationale. Nous sommes dans cette dynamique.

TROPHEE CONTINENTAL A LA CAN : « NOUS SOMMES SUR LE CHEMIN »

« Depuis que je suis ministre des Sports, j'ai été trois fois chef de délégation pour une Coupe d'Afrique. A la Can en Guinée équatoriale, nous avons gagné deux matchs avec l'entraineur Giresse et on nous a éjectés de la compétition. Nous sommes revenus et on s'est séparé de l'entraîneur. Nous sommes allés en quart de finale au Cameroun et ensuite finalistes en Egypte. Je pense que nous allons remporter la Can à la prochaine édition. C'est un processus car on tire la leçon de ses erreurs. Il est temps que l'on soulève le trophée. Si les Sénégalais pensent que l'on peut remporter le trophée, c'est parce que nous disposons des joueurs qu'il faut. L'Etat met aussi les moyens en mettant les joueurs dans un standing digne des pays développés. En allant à la Coupe du monde 2018, nous n'avions rien à envier aux grandes équipes. Que ce soit sur le plan transport et hébergement, prise en charge. Le président de la République a pris l'option d'accompagner nos athlètes. La chance est souvent accompagnée par une erreur rectifiée. Ce sont les techniciens et les joueurs qui peuvent déceler les erreurs et les leçons à tirer. J'estime que nous sommes sur le chemin pour remporter la Can.

«ON VEUT D'ABORD ETRE PRET POUR ORGANSER LA CAN »

« En posant la première pierre du stade du Sénégal, le Président de la République a souhaité qu le Sénégal puisse organiser la Coupe d'Afrique. On travaille actuellement dans ce sens. On évoque l'idée de co-organisation. Mais nous allons reflechir et analyser la situation. On veut d'abord, être prêt pour organier la Can. On ne doit pas faire comme les autres pays en déposant sa candidature et se pencher ensuite dans les infrastructures

CNG DE LUTTE « PENSER A AUTRE CHOSE AU LIEU DE POLEMIQUER »

« C'est l'Etat du Sénégal qui choisit pour ces structures d'exception. C'est à travers le ministre des Sports qui prend un arrêté. Nous écoutons tout le monde. Mais quand il s'agit de prendre une décision, tout le monde prendra sa responsabilité. Il faut savoir qu'Alioune Sarr qui dirige le CNG de lutte est un médecin. Nous sommes dans une crise sanitaire et on lutte contre la pandémie de Covid-19. Nous avons arrêté les compétitions. Donc, Dans ce contexte, il faut penser à autre chose au lieu de polémiquer ».

« MANSOUR WADE, LE GARDIEN DE BUT QUI M'A LE PLUS MARQUE EN EQUIPE NATIONALE»

«Je suis adepte du beau jeu. Je ne suis supporter d'aucune équipe. Je supporte Liverpool parce qu'il y a Sadio Mané. Je jouais au football comme Gardien de but. J'ai été au football, au hand Ball et j'étais aussi dans l'encadrement. Aujourd'hui, je suis dans le management. Le poste de gardien de but est un poste extrêmement important. La maniéré de le faire a beaucoup changé. Mansour Wade est le gardien de but de l'équipe nationale qui m'a le plus marqué. Il a y a eu Cheikh Seck. On se souvient de Caire 86 où Thierno Youm avait ouvert la voie au premier but du Sénégal. Comme tout le monde, je faisais partie de ceux qui ont cotisé pour l'équipe nationale et pour la campagne du Caire. Entretemps, nous avons fait du chemin et fait la part des choses. »