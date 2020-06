Sénégal: obligation du port de masque dans les transports - l'arrêté d'aly ngouille ndiaye, plus que l'ombre d'un papier !

Depuis l'annonce par le Chef de l'Etat, Macky Sall, le 11 mai 2020, des premières mesures d'assouplissement des restrictions prises par le gouvernement du Sénégal, en cette période d'état d'urgence assortie de couvre-feu décrété dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l'heure est au relâchement total ou presque, partout.

Des marchés et autres espaces publics et lieux recevant du monde, aux services publics et privés, en passant par les transports, le respect des mesures barrières notamment la distanciation physique, le lavage des mains et le port de masque ne semble plus être une obligation. Du moins dans le secteur des transports en commun privés urbains. Dans ces moyens de locomotion les plus usités par les Dakarois, le port de masque pourtant rendu obligatoire par arrêté ministériel n'est plus d'usage pour beaucoup de Sénégalais. Nombreux parmi ceux qui le portent ou font semblant, se contentent d'accrocher aux oreilles et poser sous le menton cet accessoire ô combien important dans la lutte contre la propagation du virus et censé couvrir le nez, la bouche et le menton pour protéger la personne qui le met et son/ses vis-à-vis.

Pourtant, par le biais du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, chargé de la Sécurité publique, le Sénégal a instauré, depuis le vendredi 17 avril, cette nouvelle mesure dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Aly Ngouille Ndiaye a rendu public un arrêté portant obligation du port de masque, à compter du dimanche 19 avril, pour les populations notamment dans les lieux publics pendant toute la période de l'état d'urgence décrété par le président de la République, Macky Sall. L'arrêté n°009137 du 17 avril 2020 prescrivant le port de masque de protection dans certains lieux durant l'état d'urgence dispose, en son article premier : «Est prescrit le port obligatoire de masque de protection durant l'état d'urgence, dans les lieux ci-après : les services de l'Administration publique quel qu'en soit le modèle de gestion ; les services du secteur privé ; les lieux de commerce ; les moyens de transport.»

A l'article 2, le ministre de l'Intérieur écrit que «Tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois et règlements», lit-on dans l'arrêté qui «sera publié au Journal officiel» (article 3), informe le texte en vigueur durant toute la période de l'état d'urgence prorogé jusqu'au 30 juin 2020.