Afrique: Covid19 - Les décisions relatives au confinement "répondront à des considérations scientifiques"

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendredi, que toutes les décisions à prendre au sujet du confinement "répondront à des considérations scientifiques et non politiques ou administratives", soulignant que le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus (COVID-19) était le seul habilité à prendre de telles décisions.

Lors de son entrevue périodique avec des responsables de médias nationaux, le Président Tebboune a tenu à préciser que "toutes les décisions relatives au confinement répondront à des considérations scientifiques et non politiques ou administratives", ajoutant que le déconfinement total ou partiel "est une décision du ressort du Comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus qui se réunira ce samedi au siège de la Présidence de la République pour prendre la décision qui s'impose après analyse minutieuse de la première phase lors de laquelle le Gouvernement avait décidé le déconfinement partiel".

Soulignant l'impératif d'"être convaincu de la décision de ce Comité scientifique", le Président Tebboune a précisé que "cette décision participera du souci de préserver la vie des citoyens".

"Tant que nous avons encore des décès et que la propagation de la pandémie demeure maitrisée, nous ne procéderons pas à un déconfinement total", cette décision nécessitant "la réouverture des frontières et de l'espace aérien", a indiqué le Président Tebboune, ajoutant que "nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade, d'autant que plusieurs pays enregistrent toujours des cas d'atteinte et des décès par milliers, c'est pourquoi nous devons être prudents et prendre des mesures pour ne plus avoir une seconde vague de contagion".

Le déconfinement total ou partiel vise "la préservation de la santé du citoyen", a souligné le Président Tebboune, rappelant que l'Algérie était parmi les premiers pays à avoir pris des mesures "préventives exemplaires", dont "la mise en quarantaine des étudiants algériens rentrés de Wuhan (Chine), l'équipement des aéroports en moyens de dépistage et de protection, puis la fermeture des universités, des aéroports, des établissements scolaires, des crèches et garderies, des mosquées et des stades", ainsi que "la fermeture des frontières terrestres de concert avec les pays voisins".

Il a été, également, été procédé à des tests même sur les cadavres des victimes de la Covid-19 afin de "prendre les mesures préventives qui s'imposent", en soumettant les sujets contacts des victimes à tests de dépistage, a-t-il ajouté.

L'Algérie compte, aujourd'hui, "26 centres de dépistage spécialisés dont ceux de Béchar, Tamanrasset, et Tizi-Ouzou", a-t-il fait savoir, assurant que ce nombre "sera revu à la hausse".

A cette occasion, le Président de la République a mis en avant la nécessité de promouvoir "la culture préventive" chez les citoyens, affirmant que "tous les chiffres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus sont précis et fournis de manière scientifique".

Il a affirmé, dans ce sens, qu'il n'y avait aucun problème financier "en terme de prise en charge de la pandémie de Covid-19", ajoutant que "nous injecterons un milliard de dollars s'il le faut, la santé du citoyen n'ayant pas de prix".