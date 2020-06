Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT lance la campagne de restructuration de ses instances

La campagne de réorganisation des fédérations, comités, sections et cellules du Parti congolais du travail (PCT), lancée le 12 juin par son secrétaire général, Pierre Moussa, vise le renforcement et la dynamisation du parti afin de mieux le préparer aux combats futurs.

L'opération de restructuration des instances intermédiaires et de base du PCT se déroulera de façon progressive. Le lancement sera suivi de la restructuration des fédérations de Brazzaville, de Pointe-Noire et du Pool, du 13 juin au 10 juillet 2020. Pour permettre au parti d'actualiser et d'avoir la maîtrise des effectifs considérée comme l'élément déterminant dans la mise en place d'un organe de base, la campagne de restructuration des fédérations est couplée au recensement des membres du PCT.

« Comme vous le savez, la restructuration d'un parti tel que le PCT, qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national, est une opération lourde en termes de durée d'exécution et de ressources à mobiliser. C'est ainsi que, cette restructuration va être réalisée progressivement, en commençant par les fédérations de Brazzaville, Pointe-Noire et du Pool », a annoncé Pierre Moussa.

Selon lui, cette opération nécessaire pour la vie du parti connaîtra de succès si l'unité, la cohésion et la discipline sont au rendez-vous. De même, elle ne connaîtra pas de succès si l'intérêt général n'est pas placé au-dessus des intérêts individuels. C'est ainsi qu'il a exhorté l'ensemble des membres du parti à la vigilance accrue pour qu'aucune des valeurs fondant la capacité du PCT à consolider sa résilience sans jamais rompre devant les évènements mêmes les plus chaotiques ne soit entamée durant cette campagne.

« J'enjoins les délégations qui vont être déployées, les militants qui vont siéger dans les assemblées générales électives à faire preuve d'un maximum d'objectivité afin que soient hissés dans les organes dirigeants des structures de notre parti les plus méritants d'entre nos camarades », a-t-il invité.

Notons que le PCT compte douze fédérations et 115 comités sur toute l'étendue du territoire national. La dernière campagne de restructuration de l'ensemble de ses organes intermédiaires et de base a été réalisée entre 2012 et 2014, à la suite du 6e congrès extraordinaire de juillet 2011. Le secrétaire général a rappelé que la présente campagne de restructuration va être menée dans une conjoncture économique et financière encore préoccupante et dans un contexte sociopolitique particulier, marqué par la lutte contre la pandémie de coronavirus et la préparation de l'élection présidentielle de 2021. Il s'agit d'un moment de grande responsabilité, a-t-il poursuivi.

« En effet, dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, nous devons, à l'occasion de cette campagne de restructuration, doter le PCT, au niveau intermédiaire et de base, des structures qui doivent constituer des maillons forts d'une solide chaîne de mobilisation populaire pour une participation victorieuse à toutes les batailles politiques, économiques et sociales », a conclu Pierre Moussa.