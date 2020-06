Congo-Brazzaville: Kintélé - Les candidats aux examens d'Etat encouragés à poursuivre les cours

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, s'est rendu, le 12 juin, dans la communauté urbaine de Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville pour s'imprégner de l'évolution des cours et du respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Dans environ un mois des examens d'Etat (CEPE, BEPC,BAC, etc.), Anatole Collinet Makosso, a décidé de visiter les établissements scolaires afin d'encourager les élèves et de se rendre compte de l'évolution des programmes pédagogiques ainsi que de l'application par les enseignants et élèves des mesures de riposte à la pandémie de Covid-19.

En commençant par les CEG A et B de Kintélé jusqu'au lycée en passant par l'école primaire, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a pu noter les conditions de travail sur le plan pédagogique et sanitaire.

« Si nous sommes tous malades en même temps, il n'y aura pas assez de médecins pour s'occuper de tout le monde. Voilà pourquoi vous devez respecter les mesures barrières pour éviter d'être contaminés. Le coronavirus est une maladie comme toutes les autres mais, il se transmet vite. Un élève affecté peut contaminer toute une classe », a signifié Anatole Collinet Makosso.

Il a en outre souligné que la communauté urbaine de Kintélé a été rattachée, sur le plan pédagogique, à Brazzaville en raison de sa proximité avec la capitale.

Selon lui, le programme évolue normalement et le volume horaire des cours est bien respecté grâce aux leçons polycopiées mis à la disposition des élèves. « Les élèves ont tous reçu les cours polycopiés et respectent les mesures barrières. Les personnes de bonne volonté qui veulent faire des dons aux écoles sont priées de les déposer dans les inspections ou les sous-préfectures. C'est inutile de perturber les cours des enfants en visitant les écoles avec les médias », a-t-il précisé.

De leur côté, les élèves ont salué la présence du ministre dans leur établissement. Princilia, élève au CEG de Kintélé B, a signifié qu'« les cours polycopiés sont disponibles pour tous les élèves. Nous devrons juste multiplier les efforts afin d'affronter l'examen avec beaucoup d'assurance. Car, toutes les conditions sont réunies », a-t-elle dit.