Sénégal: Mouhamadou Moustapha Ciss «Blek» (Mbossé, Brack, as Police) - «La CAN ne me manque pas tant que ça»

Ils ont en commun d'avoir été des footballeurs de grand talent et de n'avoir jamais disputé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations (Can). Pour une raison ou pour une autre. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de cette belle brochette de joueurs qui auraient certainement fait bonne figure dans cette compétition si courue. Aujourd'hui, Blek Ciss.

Enfant, lors des matches entre minimes à Kaloack, Mouhamadou Moustapha Ciss excellait balle au pied. À force de le voir dribbler « camp bé camp », un certain colonel Mbaye Faye l'avait surnommé Blek, du nom du héros de bande dessinée qui a fait fureur au Sénégal dans les années 1970, célèbre pour mettre hors d'état de nuire ses ennemis lors de la guerre d'indépendance américaine. Celui qui, pour le football, est resté « Blek » tient toutefois à préciser qu'il n'avait rien du « Roc » qu'était l'ami du Professeur Occultis. « J'étais plutôt assez petit », note-t-il. Et donc très doué. Au point d'avoir autant impressionné un certain Mawade Wade qu'été impressionné, lui-même, par la si particulière diction du technicien, surtout lorsque celui-ci y allait de ses envolées autour du « footboooool ».

Blek Ciss qui était alors le meneur de jeu du Mbossé et de la sélection du Sine Saloum (qui regroupait alors les régions de Kaolack et de Fatick) lors des Semaines de la jeunesse, n'avait pas hésité à migrer vers le nord, à Saint-Louis, pour jouer au Brack afin de se rapprocher de Mawade Wade ! Sous ce dernier comme entraîneur national, Blek qui avait intégré l'As Police en 1973, avait ainsi connu « beaucoup de sélections » en 1976 - 77, avec les Mbaye Fall, Ibrahima Bâ Eusébio, Chita et autres Médoune Mar. Aussi avait-il été des deux rencontres face au Nigeria (3 - 1 à Dakar et 0 - 3 à Lagos dans le chaudron du stade de Surulere « et dans une ambiance irrespirable ») en éliminatoires de la Can 78 au Ghana. Ensuite d'une autre élimination aux tirs au but (4 - 5) à Dakar face à la Tunisie (après une victoire 1 - 0 de chaque équipe à domicile) sur la route de la Can de 1982 en Libye. « Mais, j'avais raté la manche retour de Dakar parce que malade », relate-t-il.

Un tournoi aux Antilles

Donc, par deux fois, Blek Ciss avait l'occasion de se qualifier à la Can avec le Sénégal. Et par deux fois, cela ne s'est pas fait. « Cela ne me manque pas tant que ça », selon ce talentueux milieu de terrain qui se félicite de son bilan avec l'As Police. Longtemps après avoir bouclé sa carrière, Blek peut tout de même s'enorgueillir d'avoir disputé plusieurs matches amicaux sous Otto Pfister et Mady Kouyaté « Koya » et Pape Diop, et même un tournoi aux Antilles avec Iba Dia. Certes, il aurait bien aimé disputer au moins une phase finale de Can ; mais il préfère s'appesantir sur ce qu'il a réussi en club. « À l'As Police, nous avions réussi à hisser haut les couleurs du football sénégalais sur la scène sous-régionale », note-t-il en référence aux 3 finales disputées de 1979 à 1981 dont 3 remportées. « En ce temps, on avait de grands dirigeants. Ce n'était pas une affaire de galon, mais de passion et de compétence », témoigne-t-il à l'endroit de responsables qui n'avaient pas hésité à recruter des civils pour renforcer l'équipe et lui donner les moyens de ses ambitions.

Aujourd'hui, Blek concède qu'il « ne sait même pas dans quelle division évolue l'As Police ». Pour un club qui a signé tant d'« exploits » en Afrique, remporté le championnat national, le tournoi de l'Assemblée nationale, la Coupe du Sénégal et la Super Coupe du Sénégal dénommée « Coupe Abdou Karim Bourgi » en 1980 (contre le Casa Sports), déchéance ne pouvait être plus grande. « On n'a pas su préparer la relève et les responsables ne se sont pas investis autant qu'ils auraient dû le faire », diagnostique-t-il.

Tout compte fait, à l'inverse de son roc d'homonyme de la célèbre bande dessinée, terreur des « Homards rouges » ainsi qu'étaient surnommés ses adversaires des troupes anglaises, Blek Ciss a souvent connu des pépins de santé. Notamment un mal tenace aux adducteurs contracté en finale de la Coupe de l'Ufoa face aux Enugu Rangers en 1979. Ce qui avait quelque peu plombé sa carrière en équipe nationale. Repéré aux « Navétanes » par Jo Diop qui l'avait signalé à Mawade Wade qui l'avait aussitôt appelé en équipe nationale, l'ancien Policier soutient avoir toujours joué « pour le plaisir ». Alors, lorsqu'un jour à l'entrainement de l'équipe nationale, un défenseur avait voulu lui briser la jambe, il avait tout bonnement enlevé et jeté son maillot et avait quitté le terrain. Ce qui avait occasionné un clash avec son mentor, « Ma ». Mais pas de quoi créer la rupture entre deux personnes qui s'appréciaient beaucoup.