Algérie: Président Tebboune - Installation, samedi, de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, vendredi soir à Alger, l'installation samedi de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui aura pour charge la mise en place un "système de santé développé offrant des soins de qualité" outre une plus large prévention contre les différentes maladies.

Lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux, M. Tebboune a précisé que "l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui sera installée samedi n'est pas liée à l'émergence de la pandémie Covid-19".

Cette Agence regroupera des spécialistes et des experts algériens de renommée internationale dans le domaine de la médecine, qui connaissent très bien les systèmes de santé aux Etats Unis et dans plusieurs pays européens, et ils vont travailler avec des experts et des médecins qui connaissent la réalité locale, a fait savoir M. Tebboune.

Il a expliqué qu'elle constituera "le cerveau" à même de garantir un haut niveau de soins, de médecine qualitative, de protection maternelle et infantile et une prévention plus large contre les différentes maladies, alors que le ministère sera "les membres qui exécuteront sur le terrain".

Il a également indiqué que les idées de cette nouvelle Agence qui aura à poser un diagnostic détaillé du système de santé "sont multiples et versent toutes vers la mise en place d'un système de santé développé en adéquation avec les besoins d'un pays avancé".

Estimant que le système de santé algérien était "le meilleur" en Afrique et au Maghreb car reposant sur le principe de la gratuité des soins, il a rappelé qu'il n'y avait pas une localité sans salle de soins.

Dans le même cadre, il a ajouté que l'Algérie, de l'aveu de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a pu éradiquer plusieurs maladies, encore existant dans d'autres pays, mais "il est impératif de continuer de

protéger les Algériens". "C'est là, un devoir et un des principes de l'Etat algérien qui garantit la gratuité des soins", a-t-il ajouté.

Le Président de la République a mis en avant, dans ce sens, l'impératif de passer à un autre modèle de santé, basé sur la prévention contre les maladies notamment cancéreuses, la production pharmaceutique, des mécanismes de veille au niveau de chaque wilaya, outre la formation et la gestion hospitalière.