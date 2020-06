Algérie: Révision de la Constitution - Le HCA propose la création du Haut Conseil de l'Amazighité

Alger — Le Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA) a proposé, samedi à Alger, dans un document comprenant des observations et propositions concernant l'avant-projet révision de la Constitution, la création du Haut Conseil de l'Amazighité.

"L'instrument institutionnel (HCA) existe, mais il est important de le renforcer et le transformer en une institution constitutionnelle et ce, en créant le Haut conseil de l'Amazighité, comme c'est le cas pour la langue arabe et le Haut conseil islamique", a déclaré à la presse, M. El-Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, en marge du forum "Tamazight Tura", un atelier opérationnel consacré à la validation des contes amazighs collectés pour édition dans différentes variantes linguistiques amazighes en usage en Algérie.

Tout en précisant avoir transmis les propositions du HCA le 17 mai dernier à la présidence de la République, M. Assad a indiqué que son institution a également proposé la fusion des articles 3 et 4 de la Constitution en un seul article qui stipule que "les deux langues nationales et officielles sont l'Arabe et Tamazight".