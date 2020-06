Algérie: Accidents de la route - 13 morts et 290 blessés en 48 heures

Alger — Treize (13) personnes ont été tuées et 290 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M'Sila, avec 7 personnes décédées et 5 autres blessées, suite à deux accidents de la route survenus au niveau des communes de M'Sila et Ben Srour.

Par ailleurs, une personne est décédée et une autre brûlée, suite à un incendie qui s'est déclaré dans un parking situé dans un immeuble dans la commune de Sidi Naaman, à Draa Ben Khada dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, "144 opérations de sensibilisation à travers 26 wilayas (87 communes), 118 opérations de désinfections générales à travers 21 wilayas (63 communes), touchant l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles".