Congo-Brazzaville: Le Dr Victor Kande a participé à la découverte du Fexinidazole

Le Dr Victor Kande et d'autres médecins ont contribué aux efforts de l'ONG de recherche médicale DNDi et de ses partenaires pour mettre au point le fexinidazole, un produit contre la maladie du sommeil.

Le médecin congolais, âgé de 70 ans, a passé les quarante dernières dernières années de sa vie à lutter contre la maladie du sommeil. Le Dr Victor Kande Betu Kumesu a mené des essais cliniques sur le fexinidazole, le premier médicament à usage oral pour traiter les deux stades de la maladie du sommeil et qui devrait accélérer l'élimination de cette maladie en Afrique sub-saharienne. La maladie du sommeil est une maladie tropicale négligée, fatale et endémique en Afrique. La République démocratique du Congo (RDC) est le pays où se concentre la majorité des cas de cette maladie, avec près de 85% des cas notifiés.

Ancien directeur du programme de la maladie du sommeil de la RDC, le Dr Kande a passé des décennies à soigner des patients souffrant de la maladie du sommeil alors que le seul médicament disponible était le mélarsoprol, un médicament plus ancien à base d'arsenic qui tue un patient sur vingt. Diplômé en médecine à l'âge de 27 ans, peu de temps après avoir terminé ses études, il était le seul médecin sur une population de onze mille personnes dans un village de la province de l'Équateur, au nord de la province du Bandundu. C'est là qu'il a été confronté pour la première fois à un cas de maladie du sommeil. Jérôme, un garçon de 12 ans, a été amené par ses parents, attaché avec des cordes. «Il parlait beaucoup. Il était en colère. Ses parents ont dit que nous l'avons amené ici parce qu'il ne peut pas être avec d'autres personnes. Il est très agité. Ils l'ont emmené chez un guérisseur traditionnel mais il ne pouvait rien faire», a déclaré le Dr Kande au cours d'une interview avec The Guardian.

Le Dr Kande avait été informé des maladies qu'il verrait dans cette région. Les premiers symptômes sont inoffensifs, notamment maux de tête, douleurs articulaires, fièvre. Ensuite ces symptômes disparaissent apparemment. Parfois, il fallait plusieurs années avant que la folie ne commence. Les victimes criaient, accusaient les gens, devenaient violentes et commençaient à dormir beaucoup. Et bien plus encore, jusqu'à ce qu'ils puissent à peine être réveillés pour manger. Enfin, ils tomberaient dans le coma et mourraient. Le Dr Kande est retourné voir le patient et a senti ses ganglions lymphatiques qui étaient bosselés, le signe le plus révélateur. Le médecin a pris un échantillon et le laboratoire a confirmé que le trypanosome pouvait être vu au microscope, le parasite qui cause la maladie du sommeil, transmis d'une personne à une autre par une piqûre de la mouche tsé-tsé, qui se nourrit de sang humain. "J'ai demandé à l'infirmière comment nous traitons la maladie du sommeil. Elle a dit qu'il y avait un magasin où il y avait des médicaments de l'époque belge. Nous avons ouvert la boîte et trouvé le mélarsoprol. Il n'y avait pas de date d'expiration . J'ai lu dans mon livre comment l'utiliser", a-t-il signifié.

Le mélarsoprol, un médicament à base d'arsenic, a été introduit pour le traitement de la maladie du sommeil en 1949. Pendant plus d'un demi-siècle, c'était le seul médicament pour traiter le stade avancé de la maladie. Il tue cinq à 10% des patients traités. Mais Jérome était parmi les chanceux, probablement parce qu'il était jeune. Il a subi neuf injections en trois semaines et a été guéri. «J'étais vraiment content. Le jeune homme est devenu très proche de moi. Il est venu chez moi et a mangé avec moi et est devenu comme mon fils », a témoigné le Dr Kande.

Trouver d'autres médicaments

Frustré par le manque de médicaments et refusant d'accepter que le mélarsoprol était la seule option, le Dr Kande s'est associé à Médecins sans frontières (MSF) et à leur nouvelle initiative Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) pour rechercher de meilleurs traitements contre la maladie du sommeil, ce qui a conduit à une collaboration de quinze ans et des essais cliniques pour un nouveau médicament. DNDi est une organisation à but non lucratif de recherche médicale, fondée en 2003 par Médecins sans frontières pour répondre aux besoins des patients atteints de maladies négligées. Depuis sa création, DNDi a mis au point des traitements contre la malaria, la maladie du sommeil, la maladie de Chagas, la leishmaniose et le VIH pédiatrique. Elle a récemment participé au lancement d'une coalition visant à accélérer la recherche sur la covid-19 dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

La maladie du sommeil est une maladie parasitaire mortelle transmise par la mouche tsé-tsé. Actuellement, environ 65 millions de personnes sont exposées au risque de maladie du sommeil dans les zones rurales de l'Afrique subsaharienne. Après que la mouche tsé-tsé a transmis le parasite qui cause la maladie du sommeil, les gens éprouvent de la fièvre et des frissons - des symptômes qui sont souvent confondus avec le paludisme. Le seul traitement disponible a longtemps été un dérivé de l'arsenic qui est si toxique qu'il tuait 5% des patients. DNDi et ses partenaires ont découvert le fexinidazole, une molécule appartenant à l'entreprise pharmaceutique Sanofi, et s'en sont servis pour développer un traitement par voie orale, sans risque et simple d'utilisation. Les patients doivent simplement prendre des pilules pendant dix jours. La RDC a délivré une autorisation de mise sur le marché au fexinidazole et le 16 novembre 2018, l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis scientifique favorable au sujet de la demande de mise sur le marché du fexinidazole, se fondant sur les résultats des essais cliniques menés par DNDi.

Direction des essais cliniques

Lorsque DNDi a identifié le médicament fexinidazole comme un médicament prometteur, le Dr Kande a dirigé les essais cliniques nécessaires pour tester le médicament et a défendu ce qui allait devenir un traitement révolutionnaire. Comparé au médicament injectable précédent, le fexinidazole a des taux de mortalité inférieurs et peut être administré plus facilement et plus rapidement, même en milieu rural. Il peut traiter les deux stades de la maladie et élimine le besoin d'une ponction vertébrale douloureuse pour voir dans quelle mesure la maladie a progressé.

Chercheur principal de 2012 à 2017, le Dr Kande a supervisé la sélection de deux millions de personnes pour recruter des participants aux essais cliniques. Il a permis la formation du personnel de santé et a veillé à ce que les essais répondent aux normes internationales strictes. Le fexinidazole a été approuvé pour utilisation en novembre 2019, et avec environ 65 millions de personnes en Afrique subsaharienne à risque, il a le potentiel de sauver de nombreuses vies et même d'éliminer complètement la maladie du sommeil. Le fexinidazole et son développement n'auraient pas été possibles sans les contributions essentielles, la résilience, la détermination et la vision du Dr Kande.

Un rêve de médecin

Un court métrage de l'initiative Médicaments contre les maladies négligées (DNDi), qui raconte l'histoire de médecins en RDC et leur rôle dans le développement d'un médicament révolutionnaire contre la maladie du sommeil, a remporté le grand prix du premier festival du film «Santé pour tous» organisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Intitulé « Le rêve d'un médecin : une pilule contre la maladie du sommeil », le film raconte comment le Dr Victor Kande a contribué aux efforts de l'ONG DNDi et de ses partenaires pour mettre au point la fexinidazole. Le documentaire a été sélectionné parmi près de trois mille films. Le jury était composé de cinéastes et d'artistes de renommée mondiale ainsi que de représentants de l'OMS. « Le film s'ouvre sur ce qui a été mon cauchemar pendant des années - devoir administrer des traitements toxiques et mortels - et se termine par la réalisation de mon rêve : un médicament sûr et efficace. Aujourd'hui, je compatis avec les milliers de médecins autour du monde confrontés à une situation similaire, et j'espère vraiment que ce film et notre histoire montreront que si nous nous unissons, nous pourrons trouver une solution au cauchemar actuel», a déclaré le Dr Kande. Ce dernier a reçu le prix Frontline Researcher lors du gala du 15e anniversaire de DNDi, qui a eu lieu à New York en 2018.

La maladie du sommeil ou la trypanosomiase humaine africaine est endémique dans trente-six pays africains et environ 8,5 millions de personnes courent un risque moyen à élevé d'être infectées. La maladie du sommeil est transmise par la mouche tsé-tsé et est généralement mortelle sans traitement. Jusqu'en 2009, les traitements existants pour le stade 2 de la maladie étaient toxiques ou difficiles à administrer. En 2009, DNDi et ses partenaires ont lancé le NECT, le premier nouveau traitement de la maladie du sommeil en 25 ans. Fin 2018, le fexinidazole, le premier traitement tout oral développé par DNDi et ses partenaires a été recommandé par l'Agence européenne des médicaments.