Cote d'Ivoire: Webinaire/Paiement de dividendes des sociétés cotées - La BRVM sensibilise les acteurs du marché

L'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), a organisé le mercredi 10 juin 2020, un webinaire sur le thème : « Les actionnaires des sociétés cotées et le paiement de dividendes : quels enjeux face à la pandémie de la COVID-19 ? ». Cette conférence a été animée par Monsieur Charles KIE, Cofondateur et CEO de New African Capital Partners.

Lle conférencier a axé son intervention sur quatre points notamment, le contexte de la crise, les principes qui sous-tendent le paiement de dividendes particulièrement leur caractère structurel, le rôle des régulateurs dans la gestion des risques systémiques et les considérations financières qui doivent prévaloir lors de la prise de la décision de paiement ou non de dividendes.

Pour lui, la question du dividende qui est un retour d'une part du capital d'une société à ses actionnaires, doit être traitée de façon rigoureuse par les dirigeants d'entreprises en cherchant à concilier les intérêts souvent divergents de toutes les parties-prenantes.

C'est pourquoi, il recommande que les entreprises prennent en compte le principe de précaution dans leur décision en ayant surtout à l'esprit de conserver des fonds propres à moyen et long terme. Le conférencier a également exhorté les sociétés cotées à la transparence vis-à-vis de leurs actionnaires institutionnels et particuliers, et à adopter une bonne stratégie de communication financière dans ce contexte.

Le directeur général de la Brvm et du DC/BR, Dr Edoh Kossi Amenounve a pour sa part remercié le Charle Kié pour son intervention. Avant de réitéré la disponibilité de sa structure à accompagner les sociétés cotées dans leur stratégie de communication financière. Aussi, a-t-il pris l'engagement de poursuivre les actions d'éducation et d'information du public pour le développement harmonieux du marché régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Mais avant, Mme Corine Ormon, directrice de l'antenne nationale de Bourse de Côte d'Ivoire a souligné que dans ce contexte de crise sanitaire sans précèdent, de nombreuses voix se sont élevées pour demander un gel des dividendes à payer aux actionnaires. Pour elle, même s'il est juridiquement possible de verser des dividendes, le principe de précaution doit s'appliquer.

Source : Sercom Brvm