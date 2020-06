Ile Maurice: Affaire St-Louis - Arvin Boolell donne les noms des coupables au PM

«All relevant information in relation to the fraudulent and corrupt practices have been given to the PM.»

C'est ce qu'indique le leader de l'opposition dans un post sur Facebook en évoquant l'affaire St-Louis. Cette affaire porte sur les allégations de pots-de-vin de la part de la firme Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) à des membres de l'administration mauricienne et à d'autres personnes, par l'intermédiaire de tiers, pour avoir accès à des informations confidentielles liées aux appels d'offres de la centrale de Saint-Louis.

«Il n'y a plus d'excuse pour ne pas retrouver les coupables. The fight is on», ajoute Arvin Boolell. Ce dernier explique qu'une plateforme citoyenne sera créée afin qu'il y ait une action commune. «The country belongs to us all.»

Arvin Boolell avait tenu un point de presse dans le courant de la semaine au cours duquel il avait évoqué l'implication d'un sous-contracteur proche d'Ivan Collendavelloo. Ce dernier aurait joué les intermédiaires avec la firme danoise.

Le Premier ministre, hier, avait indiqué qu'il n'était au courant de rien et avait invité Arvin Boolell à lui communiquer les informations qu'il détient.

Il a expliqué que le directeur général par intérim du Central Electricity Board (CEB) était en contact avec la firme BWSC depuis l'année dernière au sujet de l'enquête sur cette affaire de corruption, mais ni le Premier ministre ni son adjoint n'étaient au courant de ce fait.

La commission anti-corruption s'est pour sa part saisie de l'affaire, et c'est la seule instance habilitée à demander des détails à la Banque africaine de développement.