Soudan: L'APS appelle à restructurer et renforcer la coopération avec les FLC

Khartoum — Le membre de l'Association soudanaise des professionnels (APS), Dr Salah Jafar, a annoncé vendredi qu'il travaillait à la restructuration de l'alliance pour permettre la juste participation des composantes du processus politique et démocratique garantissant la compatibilité.

Dr Jafar a, lors de la conférence de presse tenue au siège de l'APS à Khartoum, appelé à la création et au renforcement de la coordination avec les forces de la liberté et du changement (FLC) dans le centre et les États pour parvenir à un consensus sur un mécanisme de suivi pour cartographier la structure et évaluer la période de transition et contrôler le FFC et les institutions de l'autorité de transition.

Il a appelé à une paix transparente qui s'attaque aux racines de la crise soudanaise et à l'accélération de la mise en place d'un projet intégré qui inclut la justice transitionnelle et la réforme des institutions gouvernementales.

« Nos relations avec les FLC sont basées sur le partenariat et l'indépendance et l'égalité pour tous les acteurs participant à la révolution», a-t-il noté.

Il a exprimé l'engagement de l'APS à soutenir le gouvernement de transition et l'unité des forces de la révolution, soulignant que la relation basée sur la réalisation de la Déclaration de la liberté et du changement et les gls de la révolution et de la période de transition.