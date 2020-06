Soudan: La MINUAD appelle à la retenue dans le camp de déplacés au Darfour

Khartoum — La Mission mixte des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour (MINUAD) a exhorté les habitants de l'État du Sud Darfour à faire preuve de retenue et à garder leur calme après l'incident d'assassinat vendredi dans le camp de Kalma, pour ouvrir la voie à des enquêtes policières sur le meurtre de deux personnes et blessure d'un tiers.

Les forces déployées de la MINUAD travaillent en étroite collaboration avec les forces du Gouvernement soudanais pour apaiser les tensions et rétablir le calme.

Le Représentant spécial conjoint de la mission pour le Darfour et chef de la MINUAD, Jeremiah Mamabolo a, dans un communiqué de presse publié vendredi, imploré les habitants de Kalma de ne plus laisser la situation s'aggraver et encourage toutes les parties à recourir à des moyens légaux pour lutter contre ce crime.

"Je voudrais transmettre mes condoléances aux familles des victimes et un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il déclaré.