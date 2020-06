Gabon: L'hommage de Nkoghe Bekale à Issoze Ngondet

- Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale, a présidé, ce jour par visioconférence, un Conseil interministériel en présence de l'ensemble des membres du gouvernement.

Dès l'entame de cette réunion ministérielle, le chef du gouvernement a rendu hommage à son prédécesseur, M. Emmanuel Issoze Ngondet : « C'est avec une vive émotion et le cœur meurtri, que je vous annonce, même si vous le savez déjà, le décès d'Emmanuel Issoze Ngondet, député à l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre que j'ai remplacé, parti après une longue bataille la nuit dernière, Dieu l'ayant rappelé. Je demande à l'ensemble des membres du gouvernement d'observer, debout chacun dans son bureau, une minute de silence en sa mémoire ».

Par ailleurs, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale, a présenté, en son nom et au nom du gouvernement, ses sincères condoléances à la veuve, aux enfants ainsi qu'à la famille durement éprouvée.

Dans le cadre des travaux du Conseil interministériel, deux projets de texte portés par le ministère de l'Economie et des Finances étaient à l'ordre du jour, à savoir : le projet de loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget et les projets de texte relatifs à la suppression de certains services publics personnalisés.

Outre l'examen de ces projets de texte législatifs et règlementaires, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont suivi la présentation du responsable adjoint de la Commission technique et porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus au Gabon (COPIL Coronavirus), Dr Guy-Patrick Obiang Ndong sur le bilan de la riposte et les perspectives, trois mois après la déclaration du premier cas de Covid-19 dans notre pays.