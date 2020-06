Algérie: Constitution - Le renforcement des droits fondamentaux et des libertés publiques souligné à Tipasa

Tipasa — Le Professeur Benmihoub Cherif, membre du Conseil national de l'ANIE (Autorité nationale indépendante des élections), s'est félicité, samedi à Tipasa, de l'introduction de 23 articles relatifs au renforcement des libertés et des droits, au volet des droits fondamentaux et libertés publiques, de l'avant projet de révision constitutionnelle.

L'introduction de 23 articles relatifs au renforcement des libertés et des droits, au volet des droits fondamentaux et libertés publiques, comme la protection des femmes, de l'enfance, de la liberté d'expression, et de la libre initiative, entre autres, "est un véritable acquis", a estimé Pr. Benmihoub, qui est, également, expert en économie, en marge de l'ouverture d'une conférence intitulée "Lecture dans la première mouture de l'amendement constitutionnel".

Il a, aussi, relevé des dispositions "positives" concernant la "liberté des entreprises et du commerce", qui sont, a-t-il dit, les mêmes que celles contenues dans la Constitution de 1998, avant leur redéfinition dans la Constitution de 2016, sous l'axe de la "liberté de l'investissement et du climat des affaires", a-t-il indiqué.

Quant à Mohamed Seghir Saàdaoui, membre de l'ANIE, il a proposé l'introduction d'un chapitre pour renforcer les missions de cette autorité.

"Il est vrai que la constitutionnalisation de cette Autorité est un acquis historique, mais renforcer ses missions serait encore mieux", a estimé ce docteur en Droit, proposant l'introduction d'un chapitre sous le titre "mécanisme d'organisation des élections".

Le projet de révision constitutionnelle est "historique pour bâtir l'Algérie nouvelle, qui a toujours constitué une aspiration populaire", a-t-il ajouté.

Après son ouverture officielle, la conférence qui s'est déroulée à huis clos, a abordé cinq axes principaux relatifs aux "principes généraux de la société, l'amendement constitutionnel, et les règles de la transition", "les droits fondamentaux, les libertés générales et devoirs", "organisation et équilibre des pouvoirs", "les institutions de contrôle", et "les institutions consultatives".