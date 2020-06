Algérie: Lutte contre le COVID-19 - La sûreté d'Alger appuie les efforts de la société civile et les anciens SMA

Alger — Le chef de la sûreté d'Alger, le contrôleur de police Mohamed Bettache a déclaré, samedi, que ses services soutenaient les efforts de la société civile, des anciens Scouts musulmans algériens (SMA) et de tous ceux qui contribuent à la protection de la santé du citoyen, depuis le début de la propagation de la Covid-19.

Honoré par la Mouhafadha de la wilaya d'Alger des Anciens SMA aux côtés de cadres de différents services de sécurité pour la sensibilisation et la prévention contre le coronavirus, M. Bettache a déclaré: "nos services appuient vos efforts déployés aux côtés de la société civile, l'ensemble des acteurs et tous ceux qui veillent à préserver la santé du citoyen ainsi que la sécurité et la stabilité du pays".

A cette occasion, les services de la sûreté d'Alger ont honoré le commissaire de wilaya des anciens SMA, Tarek Abbad pour les efforts déployés par les scouts pour réduire la propagation de cette pandémie, les opérations de sensibilisation et de distribution des masques de protection, dans le cadre de la solidarité de proximité.

Pour Tarek Abbad, cette initiative de distinction s'inscrit dans le cadre de "la caravane de reconnaissance" qui accorde des distinctions symboliques des différents secteurs et acteurs pour juguler la propagation du coronavirus, à l'instar des services de la sûreté nationale, des médecins, des staffs paramédicaux, des agents la protection civile, d'hygiène et de désinfection et autres qui sont aux premiers rangs de la lutte contre le coronavirus.

Des attestations de reconnaissance, des gerbes de fleurs et des exemplaires du Coran ont été distribués lors de cette cérémonie de distinction qui s'est déroulée en présence des chefs des différents services et équipes de sécurité relevant de son département de compétence.