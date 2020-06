Angola: COVID-19 - L'Angola reçoit plus de trois mille lits hospitaliers

Luanda — Au moins 3020 lits pour les patients en soins intensifs, sur les cinq mille lits hospitaliers prévus, sont déjà dans le pays.

Ces lits font partie des 380 tonnes de divers d'équipements hospitaliers, acquis par l'Angola de la Chine pour faire face à 19.

Aujourd'hui, une autre cargaison de 25 tonnes de matériel médical et équipements pour hôpital est arrivée dans le pays, parmi lesquels lits 280 lits, plus de deux millions de masques chirurgicaux et du type N95, des réactifs, des gants, des blouses, des lunettes, des visières, entre autres moyens de protection individuelle.

Après le treizième vol TAAG, qui transporte entre en moyenne 250 lits hospitaliers, d'un poids brut de 70 kilogrammes chacun, et d'autres équipements, le pays compte 3020 lits de soins intensifs, qui renforcent la qualité des services de santé dans le pays.

Lors de la réception de la cargaison, le secrétaire d'État au secteur hospitalier, Leonardo Inocêncio, a déclaré que le matériel médical continuerait d'être réparti dans les 18 provinces du pays et que les lits équiperaient les unités de soins intensifs des hôpitaux, en particulier ceux de campagne.

À l'aéroport international "4 de Fevereiro", le secrétaire d'État a précisé que les matériels acquis étaient fondamentalement pour faire face à la pandémie de covid-19, mais sans pour autant négliger les autres problèmes de santé traités dans les différentes unités hospitalières du pays.

À ce jour, la compagnie aérienne angolaise " TAAG" a transporté, en 13 vols, environ 315 tonnes vers le pays, notamment plus de 260 ventilateurs, invasifs et non invasifs, et plus de cent mille kits de matériels de protection individuelle, à un moment où l'Angola recense 138 personnes infectées, dont 6 décès et 61 patients guéris et 71 patients hospitalisés.