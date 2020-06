Tunisie: Foot | « La période propice pour organiser la CAN en cas de report serait janvier 2022 » (SG/CAF)

Le secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football (CAF), Abdelmounaïm Bah, a affirmé que la période la plus propice pour organiser la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, en cas de son report à cause de la pandémie de coronavirus, serait janvier 2022.

« Comme tout le monde le sait, jouer en juin-juillet au Cameroun est difficile à cause des conditions climatiques. En plus, en juin-juillet 2021 il y a déjà beaucoup de compétitions avec l'Euro et la Copa America. Donc, la période la plus propice en cas de report de la CAN serait janvier 2022. Mais tout ça, je le répète, ce sont des alternatives parce que notre priorité pour la CAN, c'est de jouer en janvier 2021 », a déclaré Bah à Radio Sport Info.

Depuis l'apparition du coronavirus sur le sol africain, le football est en souffrance et toutes les compétitions ont été contraintes à l'arrêt.

Le 6e Championnat d'Afrique des nations CHAN-2021 est reporté, tandis que les compétitions interclubs et les éliminatoires de la CAN-2021 sont suspendues.

La CAN-2021 est censée avoir lieu du 9 janvier au 6 février. Mais visiblement, les chances de report augmentent de jour en jour suite à la crise sanitaire mondiale provoquée par le Covid-19.

L'incertitude quant à l'organisation de la compétition en janvier 2021 gagne du terrain car les éliminatoires restent à boucler.

Interrogé par la radio camerounaise sur l'option du report de la CAN-2021, le SG de l'instance africaine a répondu : « Cela n'aurait pas été à l'ordre du jour il y a un mois. Mais aujourd'hui, plus la crise dure, plus ce scénario mérite qu'on y réfléchisse. La CAN en janvier prochain reste cependant notre priorité numéro 1 ».

D'autre part, l'instance africaine compte reprendre les éliminatoires de la CAN en octobre et novembre prochains avec la programmation de deux journées par mois.

« A ce sujet, la Confédération asiatique a annoncé qu'elle reprendra ses qualifications aux mois d'octobre et de novembre. Et à la CAF, on s'inscrit dans cette logique. Les fenêtres internationales prévues en mars et en juin ont été annulées certes, mais les mois d'octobre et de novembre 2020 représentent beaucoup d'espoir », a souligné Bah.

« Potentiellement, on compte jouer deux journées sur la fenêtre d'octobre et deux journées sur celle de novembre mais nous restons très attentifs à l'évolution de la crise sanitaire », a-t-il conclu.

En raison de la pandémie de coronavirus, la CAF avait reporté les qualifications de la CAN-2021 qui devaient se poursuivre en mars dernier (seules deux journées sur six ont été disputées).