Cote d'Ivoire: Action sociale - Les épouses de gendarmes font don de leur sang

L'association des Epouses de Gendarmes de Côte d'Ivoire (AEGCI) a décidé de voler au secours du centre national de transfusion sanguine, confronté depuis quelques mois, à un manque de poches de sang.

Ses membres, avec à leur tête, Mme Abé Seka (Epouse du Général Abé Séka, Inspecteur de la gendarmerie nationale), présidente de l'association, ont, en effet, pris part, ce samedi 13 juin, à une opération de don de sang, au Centre principal de santé (Cps) de la caserne d'Agban.

En présence de Mme Apalo Touré (L'épouse du Commandant supérieur de la Gendarmerie), la présidente d'honneur de l'association et du Général de Brigade Kouassi Kaunan René Stanislas, Commandant supérieur en second, représentant le Général Alexandre Apalo Touré, Commandant supérieur de la Gendarmerie.

A l'occasion, la présidente de l'AEGCI a exprimé leur joie et l'honneur que les membres ressentent à donner leur sang pour aider ceux qui en ont le plus besoin. "l'association des Épouses de Gendarmes de Côte d'Ivoire(AEGCI) veut contribuer, à son humble niveau, à sauver des vies humaines, surtout en cette période de pandémie de la maladie à coronavirus, où le besoin se fait de plus en plus ressentir au niveau du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)" a-t-elle affirmé.

Au nom du Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, le Général de Brigade Kouassi Kaunan René Stanislas, Commandant supérieur en second, a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des épouses des Gendarmes pour ce geste.

"Nous vous félicitons pour cette belle initiative et nous vous rassurons du soutien permanent et sans faille de la haute hiérarchie de la Gendarmerie Nationale pour toutes vos différentes actions. Vous venez de ainsi de donner l'exemple. Nous sommes fiers de vous. Non seulement vous donne la vie, mais vous la préservez. Bientôt, nous les hommes, vous emboiterons le pas.

Soulignons que cette opération de don de sang s'inscrit dans le cadre des activités de l'AEGCI, qui en raison de la pandémie de la maladie à Coronavirus a décidé de célébrer la fête des mères autrement, en posant un acte purement symbolique et salvateur : donner du sang pour sauver des vies.