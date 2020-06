Ile Maurice: Metro Express - Le projet fait peur aux habitants de Floréal

Ils se sentent perdus. Et craignent les conséquences de la deuxième phase du projet de Metro Express. Ces habitants de Floréal ont tenu un point de presse ce samedi 13 juin pour déplorer l'absence de détails sur le projet. Ils exigent ainsi d'être consultés avant que celui-ci n'aillent de l'avant.

Ce qui les préoccupe : les travaux eux-mêmes à l'avenue Sivananda, ou encore les lettres du ministère du Logement pour l'acquisition de terrains. La direction du Metro Express rassure pour sa part que toutes acquisitions de terres ou des cas d'empiètement seront traités de la manière la plus appropriée.

«Nous n'objectons pas à la loi mais étant des habitants du quartier nous estimons que nous devons être au courant quand les terrains seront acquis, quand le projet débutera, entre autres, détails précis», avancent les habitants. Comme le soutient Sanjay Basawa, porte-parole des résidents lors de la conférence de presse, ils se sentent perdus.

Réfutant ces arguments, Metro Express Ltd fait valoir que plusieurs exercices de communication ont démarré l'année dernière ou plus de 2 000 pamphlets sur le projet Metro Express, ont été distribués. Il est donc faux, précise-t-elle, de dire que les habitants n'ont pas été informés.

«Nous collaborons pleinement avec le ministère des Terres et du logement, les municipalités et les autres autorités afin d'acquérir les terrains nécessaires au projet dans les meilleures circonstances possibles. Les procédures en cours sont conformes à la législation en vigueur concernant l'acquisition de terrains», nous fait-on comprendre.

Ouchaya, propriétaire d'une poissonnerie dans la région, fait ressortir que le nombre de véhicules qui circule nuit et jour est énorme et que le projet viendra empirer la situation. «Je me demande quels seront les dommages sur l'environnement, ainsi que sur notre mode de vie due la pollution sonore... Je fais appel au gouvernement afin que qu'il revoie le projet en considérant tous les aspects qui risquent d'affecter les habitants.»

Et d'ajouter, au nom des habitants, qu'ils ne sont pas contre le projet mais qu'ils estiment qu'il y a une meilleure façon de procéder afin que les résidents ne se retrouvent pas victimes de ce développement.

Jeewanduth Boodhoo, 74 ans, nous confie ses inquiétudes. «J'ai reçu une lettre attestant que les murs de l'enceinte de ma maison et la terrasse seront détruites en échange d'une compensation. Mo sir kan pou fer sa, mo lacaz pou felé...» D'autres demandent une compensation car, selon une étude faite par un évaluateur privé, les terrains perdront leur valeur en raison du projet.

Metro Express, de son côté, multiplie son exercice de communication. Une équipe composée des différentes autorités concernées notamment les représentants du ministère du logement, de la municipalité et du MEL ont fait un exercice de porte-à-porte cette semaine notamment jeudi et vendredi pour expliquer le calendrier des travaux et écouter les doléances des habitants. Il était également question d'expliquer comment les infrastructures tout le long de l'alignement seront modernisées.