Sénégal: Classement FIFA/Coca Cola de juin - Les « Lions » solides à la 20e place mondiale

Aucun match international n'a pu être disputé durant trois mois, et forcément le classement est resté intact. Sur le plan africain, le Sénégal est arc-bouté à sa 20e place mondiale et son 1er rang continental depuis juillet 2019, soit presque un an de suprématie au niveau africain.

Pour ce mois de juin, le classement est donc inchangé au niveau mondial. La Belgique caracole en tête devant la France et le Brésil. En Afrique, les cinq équipes nationales, Sénégal (1e), Tunisie (2e), Nigeria (3e), Algérie (4e) et Maroc (5e) conservent leurs places respectives. Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers qui trônent au niveau africain depuis juin 2019 et malgré la finale perdue de juillet contre l'Algérie, sont partis pour y rester encore en attendant la reprise des matches amicaux et les éliminatoires Can 2021 et mondial 2022. Un statut à conserver et une performance à renforcer lors des prochains matches post-Covid-19. Dans certains pays européens, le football a repris timidement ses droits, mais en Afrique on attend d'abord de maîtriser la situation épidémiologique pour se prononcer sur les championnats nationaux.

Mais c'est au plan mondial et continental que l'attente perdure puisque Fifa et Caf n'ont pas encore donné le feu vert pour la reprise des différentes compétitions éliminatoires (Euro, Copa America, mondial et Can).