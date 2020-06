Cameroun: Une fan zone en chantier

Les travaux d'aménagement du stade Ema Otu à Yaoundé seront achevés avant le début de la CAN.

Où se retrouveront les amoureux du football qui ne veulent pas forcément se rendre au stade pendant la CAN ? La réponse à cette question se trouve du côté de la montée Emah Basile à Yaoundé, au stade d'Ema Otu plus précisément. Des travaux sont en effet en cours ici pour aménager le site qui servira de fan zone durant la compétition. « Les services techniques de la Communauté urbaine de Yaoundé ont effectué un terrassement sur le côté gauche du stade. La seconde étape des travaux consiste à niveler l'aire et à installer des clôtures et l'éclairage », déclare Pierre Okala, responsable de la communication du stade. Les délais sont courts mais les travaux se déroulent à un rythme effréné depuis le 17 octobre dernier. L'objectif est d'augmenter la superficie du stade, de créer des servitudes, d'installer une clôture ainsi que des toilettes et la fourniture électrique.

Environ 3500 à 5000 supporters sont attendus chaque jour dans dix espaces construits pour leur confort. On y retrouvera entre autres un espace d'animation et diffusion, un espace jeux de société, multimédias et médias, ainsi que la boutique des supporters, l'espace restauration et un centre de santé mobile. A côté de ces espaces, deux bâtiments ont été construits pour abriter les toilettes pour femmes et pour hommes. Certaines activités seront payantes. Chaque visiteur devra débourser la somme de 250 F pour se procurer un pass afin d'avoir accès à quelques divertissements comme les jeux de société, le tennis de table, le billard.

Par contre, regarder les concerts et les matchs sur un écran de 24m2 sera gratuit. Tout comme l'accès à la fan zone. Des consignes de sécurité strictes seront appliquées à l'extérieur comme à l'intérieur du site. Les sacs, objets tranchants, bouteilles ne seront pas acceptés. Cent hommes en tenue, faisant partie des unités de sécurité publique de Yaoundé VII, y seront déployés. Le site relooké sera livré quelques jours avant le début de la compétition.