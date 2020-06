Togo: La capitale togolaise n'est pas bon marché

Hong Kong, ville la plus chère au monde pour les expatriés pour la 3e année consécutive, Paris (50e) et Lomé (154e)

La capitale togolaise est moins chère que Buenos Aires, mais les prix y sont plus élevés qu'à Istanbul ou au Cap.

Le coût de la vie a un peu baissé depuis un an.

Reconnue pour être l'une des plus exhaustives, l'enquête sur le coût de la vie et du logement de Mercer qui porte sur plus de 500 villes, a pour but d'aider les multinationales et les gouvernements à définir la rémunération de leurs salariés expatriés.

Le classement de cette année comprend 209 villes sur les cinq continents et mesure le coût de plus de 200 biens et services dans chacune d'entre elles (logement, transports, alimentaire, vêtements, articles ménagers, activités culturelles et de loisirs... ).

Ndjamena, au Tchad (15), est hors de prix, tandis que Tunis (209), en Tunisie, est la ville la moins chère du monde.