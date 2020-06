Tunisie: Sports en salle / Réouverture des espaces avec un accès restreint et réglementé - Sois fort, sois sport !

Le grand moment de la remise en forme est venu. Il tombe idéalement pour sortir de l'inactivité physique à la maison. Les centres sportifs font des efforts, les amateurs de sport doivent faire le reste. Qu'attendez-vous pour suivre le rythme ?

La saison estivale approche à grands pas même si elle s'annonce différente des précédentes. Alors c'est le moment idéal pour se remettre en forme surtout après la période de confinement due au Covid-19. La réouverture des salles de sport en début de semaine a tôt fait de ravir les sportifs amateurs de sport d'intérieur. En effet, lundi 8 juin 2020, les salles de sport ont été autorisées à rouvrir avec des conditions strictes à appliquer et les indispensables gestes barrières pour continuer la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus sans relâche.

Un accès restreint et conditionné aux clients dans la plupart des salles est noté malgré l'assouplissement des mesures liées à la lutte contre le Covid-19. Pour ne pas faire les choses à moitié, certaines d'entre elles ont décidé de revoir à la baisse leurs prix avec des réductions de 15 à 20%. De plus, les tarifs ne doivent pas refroidir les ardeurs bien au contraire. Etre en forme et en bonne santé, ça n'a pas de prix ! Alors profitez-en.

Tarifs promotionnels

«Préparez-vous à retrouver la forme avec cette prévente exclusive», annonce un centre sportif basé au Colisée Soula (Manar II). Les formules intégrales de 3, 6, 9 et 12 mois sont respectivement de 255, 476, 663 et 760 D (hors frais d'inscription de 30 D). Une réduction importante de 15% par rapport aux tarifs avant le confinement sanitaire. L'idée est sans doute d'encourager le monde à revenir en salle et ne pas craindre le retour de l'épidémie du nouveau coronavirus à cause de la promiscuité et les contacts entre les membres dans la salle de musculation ou de vélos. D'ailleurs, il est à signaler que, dans une première étape, les douches et les vestiaires ne sont pas accessibles jusqu'à nouvel ordre. Une salle de sport, du côté de la cité Ennasr, invite les gens à s'inscrire sans rechigner à l'effort.

Le chargé d'accueil rassure la clientèle : «Notre espace est ouvert depuis lundi comme prévu et il est accessible du matin jusqu'à la tombée de la nuit à 23h00». Il affirme que le membre peut venir pratiquer du sport à tout moment sans subir la contrainte des autres salles qui imposent un règlement plus rigoureux et plus strict. En effet, une célèbre chaîne de salles de sport située à La Marsa, Ennasr et ailleurs, contraint son client à venir à des heures définies à l'avance, du moins durant la première semaine.

Il pourra accéder à une séance matinale par exemple de 10h00 à 11h30, pas plus ! C'est que les adhérents sont nombreux et ils sont obligés de se plier à de telles mesures et restrictions. Pour les dames amatrices de l'espace aquatique, il faudra repasser. En effet, la piscine sportive n'est pas accessible pour l'heure. «On envisage de rouvrir l'accès à l'aquagym la semaine prochaine, soit le lundi 15 juin si la situation sanitaire s'améliore».

En attendant, un protocole sanitaire est régi dans certains centres de remise en forme. Voici les détails qu'il faut connaître avant de s'inscrire dans l'un d'eux. Ce protocole présente le déroulement de la séance de sport, et ce, en cohérence avec les recommandations des organismes internationaux :

Protocole sanitaire

Des mesures sanitaires sont énoncées dans un protocole qui apporte du nouveau au règlement intérieur dans les espaces sportifs. «Si le déconfinement causé par le Covid-19 nous a appris quelque chose, c'est que le contact humain nous est essentiel, et que notre santé est prioritaire. Ceci rend le retour des clubs sportifs le 8 juin aussi excitant que bénéfique pour tous!», annonce-t-on sur les réseaux sociaux. «Mais ce déconfinement et ce retour viennent certainement avec leurs questionnements. Vous connaissez certainement une adhérente qui est encore sceptique au retour, ou un autre qui se demande quelles mesures sanitaires sont prises ?». Voici la réponse en quelques points.

La préparation de la séance nécessite préalablement une réservation de votre séance d'entraînement 1h30 à l'avance via l'application, le site web ou le téléphone. Le recours aux masques ou visières est recommandé.

Le port de la serviette est obligatoire. Il est recommandé de porter des gants de sport sur le plateau de musculation. Une prise de mesure de votre température sera automatiquement effectuée à l'entrée du club. Ensuite le membre inscrit doit désinfecter ses chaussures dans le bac de désinfection prévu à cet effet, et ce, dans chaque club. Il est possible de rejoindre ensuite la séance. Pendant la séance et cette première phase de réouverture, les casiers, douches et piscine sont condamnés.

Il est demandé de désinfecter les machines avant et après chaque utilisation en utilisant les produits mis à disposition. Garder une distance d'au moins 1,5m. Respecter la capacité des salles des cours, la règle d'accès donne la priorité au premier venu.

Le respect des consignes de sécurité et d'hygiène recommandées par le staff du club, la prise en compte des signalétiques au sol de la distanciation et les règles d'utilisation des machines sont clairement énoncés et exigé.