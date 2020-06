Ile Maurice: Kolektif Konversasyon Solider - La grande manifestation fixée au 11 juillet

Samedi 11 juillet. Devant la New Government House. Ce sont la date et le lieu où se tiendra la manifestation annoncée par le Kolektif Konversasyon Solider (KKS), lors d'une conférence de presse, mercredi 10 juin. Les membres du collectif se sont réunis samedi 13 juin, à Beau-Bassin, en vue d'arrêter une date pour la manifestation.

«Nou pa pe desan lor sime parski nou ena enn nisa pou desan lor sime. On descend dans les rues car les conditions de vie sont menacées», a indiqué Ashok Subron. D'ajouter qu'à partir d'aujourd'hui, les membres ont la responsabilité de mobiliser d'autres citoyens et organisations autour de la cause.

Pendant plus de deux heures, plusieurs intervenants ont défilé, tour à tour, pour s'exprimer sur le besoin de descendre dans la rue. Cela, suite au vote des deux lois contestées pendant le confinement, à savoir, la Covid-19 (Miscellaneous) Act et la Quarantine Act. Ou encore des mesures budgétaires présentées par le ministre des Finances, le jeudi 4 juin.

Ont ainsi pris la parole des représentants des syndicats et de formations politiques, entres autres. A savoir Prithviraj Putten, ancien deputy speaker et ministre, Joseph Clarel Anthony de l'Union of Bus Industry Workers, Jayen Chellum de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, Kreepaloo Sunghoon de la Small Planters Association, Keshav Gujadhur de la Hotel and restaurant employees union, Anishta Babooram de 100% Citoyen, Ivann Bibi du Nouveau Front Politik, Caroline Castel de Rodrigues Brotherhood, Radhakrishna Sadien de la State employees federation, Rashid Imrith de la Federation of public sector and other unions, notamment.