Ile Maurice: Accident à Rodrigues - Un chauffeur d'ambulance reconnu coupable

«La cour est d'avis que l'accusé conduisait imprudemment et la thèse de culpabilité a été établie.» Le magistrat Daniel Dangeot, du tribunal de Port-Mathurin, est catégorique dans son jugement prononcé la semaine dernière contre un chauffeur d'ambulance. Il a écouté la version de l'accusé et celle de la personne percutée.

Les faits remontent au 8 mai 2018. Un motocycliste se dirigeait vers Ti Réserve lorsqu'il a entendu le bruit d'un véhicule. «En regardant dans le rétroviseur de ma moto j'ai vu une ambulance qui était au milieu de la route. Elle est sortie du côté droit avant de revenir sur la gauche. J'ai essayé de freiner mais l'ambulance m'a percuté», raconte le Rodriguais.

Un témoin raconte avoir vu l'accident et que le chauffeur d'ambulance n'avait à aucun moment essayé de ralentir ou de s'arrêter pour éviter toute collision avec le motocycliste. «D'ailleurs, il n'avait émis aucune signalisation en changeant de voie», avait-il dit en cour.

Le chauffeur de l'ambulance explique qu'il transportait des patients provenant de l'aéroport le jour de l'accident. «J'avais emprunté l'intersection de la route à Le Chou tout près du bâtiment Multipurpose Training Centre. C'est là que j'ai voulu changer de voie. Tout à coup, j'ai vu un motocycliste qui a surgi de nulle part et qui roulait à vive allure.» N'ayant pas pu éviter l'accident, il a percuté le motocycliste, le blessant grièvement.

Le magistrat s'est basé sur les photos produites sur l'accident et estime que le témoignage indépendant peut définir à qui la faute revient. «Le motocycliste a certes été négligent en conduisant à vive allure... but this itself is not enough gross to exculpate accused. I find that the accused failed to keep a proper look-out when he reached the roundabout at the junction», conclut le magistrat Dangeot.