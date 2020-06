Tunisie: Location entre particuliers - Les Tunisiens refusent l'idée de passer un été sans vacances

Malgré les incertitudes liées à l'évolution de l'épidémie du Covid-19, des milliers de logements de particuliers sont mis en location pour les vacances d'été.

Sans surprise, les villes côtières connaîtront pendant la période d'été une affluence considérable de touristes locaux. Mais ce qui attire l'attention, c'est que les propriétaires n'hésitent plus à mettre en location leur résidence principale (une maison au bord de la plage, un appartement, une villa familiale... ) et ce, malgré une situation sanitaire particulière.L'accroissement du nombre d'annonces de location de vacances sur internet, notamment sur Facebook, en est la preuve.

Crise oblige

Ali, propriétaire d'un appartement à Hammamet, indique que des raisons économiques le poussent à louer sa résidence. Pour lui, le recours à la location dans ce contexte particulier n'est pas un choix, c'est une obligation pour affronter la cherté de vie. «Après l'instauration des mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus, mes revenus ont diminué et des craintes se sont donc manifestées quant au niveau de vie future, la hausse des prix... Face à cette situation non rassurante, je dois assurer dès maintenant les besoins fondamentaux de ma famille et surtout de mes deux enfants pour financer leurs études (achat de fournitures scolaires, cours particuliers,abonnements du transport scolaire... ) », précise-t-il.

Il ajoute que, sur un autre plan, depuis plusieurs années,les Tunisiens avaient l'habitude de louer chaque été une maison meublée ou une villa, un appartement ou un studio, qui est une solution alternative à un séjour dans un hôtel. «Les Tunisiens privilégient la plage pour leurs vacances... Ce qui m'encourage davantage à prendre cette décision dans ce contexte particulier, ce sont les anciens locataires qui ne cessent de m'appeler et qui refusent l'idée de passer un été sans vacances, pour une raison ou une autre. C'est pourquoi nous devons supporter de rester chez nos proches pendant ce temps-là (une période qui peut s'étaler sur deux mois)... Mais malgré cette situation non confortable, il faut voir le bon côté des choses ; grâce à une telle décision, je peux gagner des recettes supplémentaires qui peuvent dépasser les cinq mille dinars », souligne-t-il.

Vivre comme chez soi

Pour sa part, Salah, propriétaire d'un appartement dans un quartier résidentiel à la zone touristique à Hammamet (à quelques minutes à pied de la plage), indique que depuis des années, le nombre d'annonces de location de vacances sur internet ne cesse d'augmenter et l'offre continue à s'étoffer. « En Tunisie, le marché de la location entre particuliers est d'une grande diversité... Il a réussi à se développer parce qu'il est en adéquation avec les attentes des vacanciers », souligne-t-il.

Salah ajoute que cette alternative est aussi le moyen le plus pratique et le plus économique de partir en vacances en famille, puisque les prix dans les hôtels explosent pendant la période d'été... Mais pour la location entre particuliers, il n'y a pas une règle fixe puisque les prix sont très variables en fonction du lieu de séjour, du mois et de la location choisie. C'est donc une tendance forte pour faire baisser le prix de la location par personne. « Avec la baisse du pouvoir d'achat et du niveau de vie et dans un contexte économique délicat, les Tunisiens ont trouvé, grâce à la location entre particuliers, la solution idéale pour partir en vacances pour pas cher... Aujourd'hui, ce phénomène est en plein essor, pratique et convivial», souligne-t-il.

Salah affirme en outre que les Tunisiens préfèrent,aujourd'hui, vivre comme chez eux et de cette manière, ils ne sont pas obligés de prendre leur repas au restaurant tous les jours ou dans des horaires précis. « De cette manière, ils se sentent plus libres, plus à l'aise et surtout plus heureux », dit-il.

Mais d'un autre côté, il indique qu'il existe des craintes de ne pas retrouver son logement dans le même état, de recevoir une facture d'électricité ou de consommation d'eau d'un montant anormalement élevé... C'est pourquoi cet investissement reste toujours risqué d'où la nécessité de vous renseigner auparavant ou de garder les anciens locataires s'il est possible.

La structuration de ce marché est très différente. Il n'y a pas une règle fixe à appliquer, l'offre est proposée au cas par cas. Mais malgré tout cela, de plus en plus de personnes louent leur résidence principale au moins pendant les mois de juillet et d'août», souligne-t-il.