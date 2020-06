Tunisie: Assortir sa bavette avec sa tenue du jour

Faire de cette pièce, devenue obligatoire, un joli accessoire qui va à merveille avec sa tenue du jour pour assurer le côté fun et pouvoir supporter son port pendant de longues heures surtout lorsqu'on est dehors ou en contact direct avec d'autres personnes dans la rue...

Désormais et pendant, peut-être, plus d'une saison ou deux, nos vestiaires et dressings se muniront d'une pièce ultra-tendance actuellement ! On parle des bavettes, devenues dès lors une pièce indispensable pour préserver sa santé ! Homme ou femme, on se retrouve tous dans l'obligation de porter des bavettes qui nous protégeront et protégeront les autres pendant de longues heures, quand on est dehors ou en contact direct avec d'autres personnes.

Le port des bavettes, une nouvelle habitude qui s'est installée, malgré nous, dans notre vie au quotidien, peut malheureusement constituer un vrai problème qui dérange ceux et celles qui portent des lunettes optiques, puisque ces derniers sont confrontés à la formation de la buée sur leurs verres au moment de l'expiration.

Une situation très gênante dont ceux et celles qui portent des verres en savent quelque chose ! Non non, la solution ne consiste pas à s'arrêter de respirer ! Mais trouver plutôt d'autres astuces pratiques pour atténuer cet aspect inconfortable. Certains peuvent notamment remplacer les lunettes par des lentilles de contact et le tour est joué ! Sensation de confort garantie.

Pour ceux et celles qui ont les yeux fragiles et qui ne peuvent pas supporter et les lentilles et les bavettes pendant de longues heures, ils et elles peuvent recourir à d'autres astuces pour éviter cette buée qui se forme sur les verres, notamment en plaçant correctement le masque sous les verres des lunettes, ou bien laver ses lunettes avec du savon avant de les porter(cette astuce n'a pas vraiment montré son efficacité).

Mais revenons à nos moutons ! Eh oui, il existe désormais des bavettes tendance ! Surtout pour les fashionistas qui se soucient du moindre détail pour avoir un look parfait et se mettre sur leur trente et un même dans une situation pareille à celle qu'on vit actuellement. On a vu déjà circuler sur le Net, depuis un moment, des bavettes perlées, notamment celle qu'a portée la fameuse cantatrice arabe Ahlem! Non, les filles, on ne vous invite pas à marcher sur ses pas, cela aura l'effet trop bling-bling et ça sera un faux pas !

Mais on vous invite plutôt à bien assortir votre tenue du jour avec votre bavette juste pour le côté fun de l'histoire. Pour rester toujours élégante, on a une multitude de choix, quant aux couleurs de bavettes lavables commercialisées dans les pharmacies. Il y a également les bavettes lavables à double face, avec deux couleurs, gris et rose, que l'on peut porter différemment selon son goût et sa tenue.

Et pourquoi pas donc choisir désormais sa couleur de bavette à porter selon sa tenue du jour, si l'on est, bien sûr, obligée de sortir pour une raison ou une autre. Les couleurs tendance de l'été sont notamment le rose, le mauve, le jaune fluo, l'orange et le bleu... il suffit tour simplement de choisir sa tenue en fonction de la couleur de sa bavette et son vernis à ongles pour créer un look harmonieux. Sur le Net aussi, on peut s'inspirer des dernières créations de bavettes ornées d'un joli design, bariolées ou à pois... pour celles qui savent bien confectionner des bavettes toutes seules.

Enfin, certainement qu'il n'est pas très agréable de cacher son beau sourire et de supporter le port d'une bavette pendant une journée, mais l'on peut notamment profiter de l'occasion, voir le bon côté des choses et faire de cette pièce un accessoire original et fashion !