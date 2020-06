Tunisie: Tourisme - Le Tunisien pour sauver la saison ?

On n'aura peut-être jamais eu autant besoin de vacances après plusieurs semaines de stress, d'angoisse et de mauvaises nouvelles.

Avec la pandémie du coronavirus, la moitié de l'humanité s'est retrouvée confinée et, en Tunisie, le confinement aura duré plus de deux mois. Et alors que le pays est en plein déconfinement, une stratégie qui prend fin le 14 juin, la question des vacances se pose fortement. Pourrons-nous partir ? Où ? Quand ? Tour à tour, ces questions trouvent des réponses. Le gouvernement, en annonçant son plan de relance pour le tourisme, l'affirme, nous pouvons réserver sans risque, et il sera possible de partir partout en Tunisie.

En effet, en Tunisie comme ailleurs dans le monde, la crise du coronavirus a impacté pratiquement tous les secteurs. Le tourisme n'est pas épargné par ce contexte de bouleversement, il est même au cœur de cette crise qui l'a frappé de plein fouet. Même si la Tunisie était l'un des premiers pays à proposer un calendrier de sortie de crise pour le secteur touristique passant notamment par l'ouverture des frontières le 27 juin prochain et l'élaboration d'un protocole sanitaire, les craintes et les préoccupations des professionnels du tourisme sont toujours de mise.

Et comme à chaque crise, le touriste tunisien est appelé à la rescousse pour contribuer à l'opération de sauvetage de ce secteur sinistré. En effet, c'est le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mohamed Ali Toumi, qui avait souligné l'importance du tourisme intérieur pour sauver cette saison touristique. Effectivement, pour le ministre, la relance se fera d'abord avec les touristes locaux, puis avec ceux des pays voisins si la situation sanitaire dans ces pays le permet, et dans une prochaine étape avec les pays européens qui accepteront des ouvertures vers la Tunisie, en respectant les exigences sanitaires dictées par la pandémie.

Mais qu' a préparé la Tunisie pour son touriste local ? Dans de telles circonstances et en dépit de l'existence d'un tel protocole sanitaire, le Tunisien est-il prêt à partir en vacances cet été ? Pourquoi le touriste local est-il appelé à chaque crise à voler au secours du tourisme ? Beaucoup de questions qui s'imposent aujourd'hui alors que les professionnels du secteur, les autorités et tous les intervenants assurent que le Tunisien sera privilégié cet été, et que des tarifs préférentiels sont même prévus.

Le tourisme tunisien a été lourdement impacté par la crise du coronavirus. Afin d'amortir les conséquences de cette crise, plusieurs mesures ont été décidées avec, pour objectif principal, le retour du tourisme début juillet, comme l'espère le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh. Mais cette relance reste tributaire du comportement de la clientèle tunisienne, jusque-là indécise, et qui suit de près l'évolution de la situation sanitaire. D'ailleurs, le constat est confirmé par le propriétaire d'une agence de voyages à Tunis. Pour lui, aucun pic de réservation n'a été enregistré en dépit des mesures annoncées par la présidence du gouvernement portant notamment sur la réouverture des hôtels, des cafés, des restaurants et des centres de loisirs. «A l'exception de quelques réservations c'est le vide ; d'habitude, en cette période, tous les hôtels affichaient complet et l'activité était à son maximum, franchement, même si le gouvernement a annoncé la reprise du secteur et l'ouverture des frontières, nous nous attendons à une saison quasi-blanche. Pour nous, le seul espoir, ce seront les si peu marchés européens, et un élan de solidarité de la part du touriste local, sinon on s'attend à une baisse fatale de nos revenus», affirme-t-il sous couvert d'anonymat.

Réticence et méfiance !

Car, en effet, les craintes des professionnels du secteur sont légitimes, si on sait que certains Tunisiens ont d'ores et déjà pris la décision de ne pas partir en vacances cet été. Parmi eux, Souhaiel, 43, père de famille. Pour lui, dans de telles conditions, les vacances n'auront aucun goût, «c'est comme si on donnait de l'argent pour rien». Selon ses dires, partir en vacances même en Tunisie n'est pas une si bonne idée, on se contenterait de quelques baignades de temps en temps. Même son de cloche chez Cyrine, 27 ans. Jeune mariée, pour elle, il n'y aura pas de vacances cet été. «Il n y a que les fous qui vont partir en vacances cet été, c'est du gâchis, on ne va pas mourir si on rate une saison, de toute façon elles n'auront pas le même goût de celles de l'avant-crise», témoigne-t-elle pour dire que partir en vacances cet été reste une mauvaise décision.

Mais pour certains autres, il faut profiter de cette crise et des prix bradés qui en découlent pour partir en vacances cet été. En effet, si, pour certains Tunisiens, partir en vacances dans de telles conditions sanitaires reste une mauvaise option, pour d'autres c'est le moment ou jamais. «Je vois toujours les choses d'une autre manière, je sais très bien que pour les professionnels du secteur la crise est inévitable, ceci se traduira certainement par des offres alléchantes qu'il faut d'ailleurs saisir, et j'ai déjà commencé à contacter quelques agences pour avoir les meilleures propositions, et les résultats sont plutôt satisfaisants», confirme dans ce sens Aicha, 40, qui prévoit de partir en vacances à Djerba avec son seul enfant. Car, en effet, en consultant les sites des agences de voyage les plus connues en Tunisie, des offres très intéressantes sautent aux yeux des internautes. Des hôtels 4 et même 5 étoiles de luxe à Monastir, Hammamet, Sousse ou encore Djerba sont proposés à partir de 44dt la nuitée en demi-pension en haute saison. Des tarifs qu'on ne pouvait même pas imaginer dans des conditions normales. Reste à convaincre les Tunisiens de partir en vacances en dépit des risques de contamination par le coronavirus.

Un protocole rigoureux

Pour ce faire et pour rassurer la clientèle locale et étrangère, les autorités, dont notamment les départements du tourisme et de la santé, ont mis en place un protocole sanitaire rigoureux destiné à éviter toute propagation du coronavirus dans les rangs des touristes. En effet, en prévision d' un éventuel retour, les ministères de la Santé et du Tourisme se sont lancés dans l'élaboration d'un protocole sanitaire en vue d'éviter la propagation du virus dans les rangs des vacanciers. En consultant ses principaux points, chaque touriste peut se faire une esquisse de ses vacances cet été en Tunisie. Officialisé depuis deux semaines, le Protocole sanitaire pour le tourisme tunisien anti-Covid-19 a été élaboré par les équipes de l'Office national du tourisme tunisien avec des hygiénistes et des experts du ministère de la Santé et comprend 250 mesures.

Il s'agit d'un protocole scientifique destiné à tous les établissements agissant dans le secteur touristique --hôtels, agences de voyage, restaurants touristiques, centres d'animation, etc-- qui le recevront pour sa mise en application. En tout cas, tous les établissements touristiques devront signer par écrit, et avant d'ouvrir, un engagement sur l'honneur à appliquer ce protocole sanitaire. Restaurants, hôtels, piscines, nightclubs, masques, désinfection, distanciation sociale, piscines... toutes les précautions ont été prises pour minimiser les risques de contagion. La commission nationale de lutte contre le Covid-19 avait décidé, rappelons-le, l'ouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes à partir du 27 juin prochain.

Le chef du gouvernement avait annoncé que la Tunisie espère une reprise de l'activité touristique au début du mois de juillet en prenant en considération l'avancement de la situation épidémiologique. En vue de redynamiser le secteur, et avec la levée des restrictions imposées aux déplacements entre les gouvernorats, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé la reprise des vols internes à bord de Tunisair Express.

Ainsi, la compagnie a décidé de programmer deux vols quotidiens Tunis-Djerba Djerba-Tunis et deux vols hebdomadaires Tunis-Tozeur Tozeur-Tunis. Le tourisme se présente comme étant le secteur le plus impacté et sinistré par la crise du coronavirus et la situation du confinement. Selon le département du tourisme, l'impact de l'épidémie du coronavirus s'annonce très sévère et pourrait causer plus de six milliards de dinars de pertes directes au secteur touristique. En outre la Tunisie prévoit également la perte de 400 mille emplois directs et indirects dans ce secteur ce qui fera hausser considérablement le taux de chômage.