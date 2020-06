Tunisie: Terrasses et balcons - Les meilleurs alliés pour cet été

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin ! Mais tout le monde peut profiter d'une bouffée d'oxygène à l'extérieur de la pièce à vivre, même si cet espace est petit. Un balcon ou une minuscule terrasse peuvent très bien faire l'affaire. Attention ! Ce qui compte le plus, c'est l'aménagement de cet espace extérieur pour bien exploiter sa position par rapport aux autres pièces de la maison, son orientation et la vue qu'il peut offrir à ses occupants...

«En ville, bien souvent, les balcons manquent de charme, sont délabrés, sales ou servent de débarras. Personne ne peut nier cette réalité. D'une manière générale, très peu de Tunisiens savent exploiter les espaces extérieurs, lors de l'achat d'une maison ou d'un appartement. Les propriétaires d'une demeure, quels que soient son emplacement, sa superficie... , préfèrent débourser de l'argent pour bien aménager les espaces intérieurs plutôt qu'extérieurs. Les extérieurs de la maison son souvent délaissés et très rarement utilisés. Les gens y mettent leurs vieilles bricoles, le reste des meubles... L'aménagement des espaces extérieurs est, pour la plupart des Tunisiens, une affaire sans aucune importance», raconte Rim M, décoratrice spécialiste dans l'aménagement des espaces extérieurs.

Pourtant, ces quelques mètres carrés peuvent présenter d'innombrables atouts et offrent aux propriétaires des espaces additionnels. « Bien aménager ses extérieurs est un véritable gain d'espace. Ces superficies sont une continuité des espaces intérieurs car le balcon ou la terrasse sont une véritable valeur ajoutée. En effet, l'accès à l'extérieur sans avoir de jardin est très agréable pour tout un chacun. De nombreuses possibilités existent aujourd'hui pour décorer son balcon que ce soit pour le sol, les meubles ou les accessoires. Il suffit de croire à l'importance de cet espace», explique Rim.

Bien penser l'espace

Si vous avez la chance de posséder un balcon, spécialement dans un contexte urbain, ne laissez pas dormir ces quelques mètres carrés ouverts sur l'extérieur ! Réappropriez-vous cet espace, même exigu, en lui offrant du mobilier et une déco adaptés. Transformé en coin lecture, bulle design, écrin de nature, salon d'extérieur, potager ou encore bureau au soleil, ce petit balcon a toutes les chances de devenir votre coin préféré dès l'arrivée des beaux jours.

Pour faire les bons choix et obtenir une terrasse, un balcon ou un petit jardin verdoyant et agréable, suivez les conseils-clés de Rim. «Avant d'aménager une petite terrasse ou un balcon, pensez d'abord à la cohérence que vous souhaitez lui donner. Est-ce une ambiance minérale, design, campagnarde ou zen ? C'est comme pour les intérieurs, on doit trouver un style et une cohérence», explique l'architecte.

Elle poursuit : «La décoration du balcon est importante pour accentuer le charme de la maison. Visible depuis l'intérieur et depuis l'extérieur, son décor a tout intérêt à surprendre le regard. Plusieurs aménagements sont possibles pour ce faire. Pourquoi ne pas revoir le style du balcon en misant sur des détails chics sans pour autant préparer un grand budget ? L'aménagement d'un petit balcon doit être soigneusement planifié. Cette étude est nécessaire pour éviter les dépassements de budget et les mauvaises compositions décoratives. Il est nécessaire de se faire une idée de chaque étape du projet. Pour commencer, il faut : dessiner un plan du balcon, s'inspirer du sol comme base de la décoration, mettre en valeur les murs du balcon, tirer profit de la rambarde du balcon et le plus important est toujours de personnaliser son style». Pour ce faire, des éléments-clés doivent être pris en compte. D'abord, le mobilier.

Pour bien aménager cet espace extérieur, il faut choisir des meubles peu encombrants, résistants et en harmonie avec les meubles de la pièce attenante. «L'idéal est d'opter pour du mobilier modulable pour l'extérieur qui a l'avantage d'être pratique et fonctionnel. Qu'il s'agisse d'une table ou de chaises pliantes, ces meubles s'intègrent facilement dans différents types d'espace. Il est également préférable d'utiliser un mobilier léger qui peut être facilement déplacé et rangé. Un autre critère à prendre en compte est le nombre de personnes éventuelles à recevoir sur le balcon pour pouvoir choisir le salon de jardin le plus adapté. Une grande table avec une dizaine de chaises est parfaite pour ceux qui reçoivent souvent du monde tandis qu'une petite table carrée avec rallonge conviendrait à une famille avec deux enfants. Par ailleurs, un simple transat, une banquette ou un canapé ferait l'affaire pour les personnes qui ne prévoient d'accueillir personne sur leur balcon.

Concernant le matériau du mobilier de balcon, il varie au gré des goûts et du budget de chacun. Si le mobilier en acier est surtout prisé pour son style industriel et moderne, il a également l'avantage d'être imperméable, facile d'entretien et résistant à la rouille. Le mobilier en aluminium, quant à lui, ne requiert aucun entretien spécifique pour être résistant à la corrosion. Les deux s'adaptent très bien à un balcon décoré dans un style minimaliste, une des grandes tendances déco de l'année. Le couvrir d'une housse est amplement suffisant pour le protéger en hiver. Aujourd'hui, la résine fait de l'ombre aux autres matériaux en raison de sa légèreté et de son faible prix. De plus, elle est en mesure d'imiter les différents matériaux. Pour un balcon plus naturel, l'idéal est de préférer le bois qui allie résistance et durabilité», développe Rim.

Et l'éclairage ?

On ne doit pas oublier que les luminaires extérieurs doivent être harmonieux avec le mobilier de jardin et être orientés de façon stratégique pour éclairer suffisamment un coin repas tout en offrant une ambiance tamisée et conviviale note Rim. «Éclairer sa terrasse comme on éclaire une pièce de la maison est une très mauvaise idée ! Ce n'est pas parce qu'on a recréé un salon d'extérieur ou une salle à manger en plein air qu'il faut simplement transposer l'éclairage de son intérieur à son patio. Avant toute chose, on imagine les futures sources lumineuses en fonction des éléments existants de la terrasse ou qui seront construits sur cette dernière. Par exemple, un coin repas devra être davantage éclairé avec un plafonnier accroché à un auvent ou à l'aide de plusieurs lampadaires.