Soudan: Tugod - La paix entre le gouvernement et le Front Révolutionnaire est imminente

Juba — Le leadeur du Front Révolutionnaire Soudanais et négociateur principal de la piste du Darfour, M.Ahmed Tugod a affirmé la solution de bon nombre des questions en suspens, indiquant que la signature d'un accord de paix par le gouvernement et le Front révolutionnaire est devenu imminent.

Dans une déclaration à SUNA, Tugod a déclaré que les parties aux négociations avaient finalisé la discussion de la plupart des questions, expliquant que la négociation était actuellement centrée sur le dossier des dispositions de sécurité et les mesures de désarmement, de démobilisation et de réintégration, qui est l'avant-dernière étape, avant discuter de la réforme et de la promotion de l'institution militaire.

Il a estimé que les mesures et les arrangements qui ont été pris jusqu'à présent sont sains et raisonnables et mèneront à la conclusion d'un accord de paix sous peu.