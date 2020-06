Soudan: Hamdouk et les gouverneurs des États fédérés examinent les défis économiques

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdalla Hamdouk a rencontré samedi au Conseil des ministres les Walis (gouverneurs) des États fédérés et les ministres du secteur du développement économique.

Dans un tweet, Dr Hamdouk a déclaré: "J'ai eu le plaisir de rencontrer les gouverneurs des États et les ministres du secteur du développement économique, pour discuter des défis du secteur dans le pays où nous avons discuté des questions de la vie quotidienne , des assurances sociales et la structure des salaires, qui était équitable pour deux groupes liés à l'éducation et à la santé, qui sont hautement prioritaires pendant cette période et nous considérons la mise en œuvre de la décision comme une réalisation majeure. "

Le Premier ministre a indiqué que la réunion a également examiné la question de la réhabilitation du secteur agricole et a recommandé la préoccupation concernant les rôles des femmes, des jeunes et des agriculteurs, se référant au succès obtenu dans la production de blé et à la volonté de résoudre les problèmes des nomades et la mise à disposition de moulins.

Dans son tweet, Dr Hamdouk a déclaré qu'il était très heureux, malgré les défis dans les différents États, d'avoir réussi aujourd'hui à résoudre des problèmes nationaux majeurs tels que l'énergie, les mines, l'agriculture, les taxes, l'eau, les routes, les infrastructures et les finances. questions, ajoutant que la réunion a souligné l'importance du rôle des États dans la réalisation du processus de paix pour assurer la réalisation du développement durable.