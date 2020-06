Tunisie: Commerce extérieur - Amélioration du taux de couverture de 0,3 point

Le déficit commercial s'est rétracté de plus de 2006 millions de dinars pour s'établir aux alentours de 6100 millions de dinars, durant les cinq premiers mois de l'année 2020, contre 8106 millions de dinars durant la même période de l'année 2019.

Le secteur du commerce extérieur continue à faire les frais de la crise liée à l'épidémie du coronavirus. Le ralentissement de l'économie s'est répercuté sur les exportations et les importations qui ont accusé une forte contraction durant les trois derniers mois. Une contraction qui a induit, à son tour, une réduction du déficit commercial qui s'est rétracté de plus de 2006 millions de dinars pour s'établir aux alentours de 6100 millions dinars, durant les cinq premiers mois de l'année 2020, contre 8106 millions dinars durant la même période de l'année 2019. Le déficit commercial, on le connaît, est enregistré avec la Chine (-2094,6 MD), la Turquie (-893,4 MD), l'Algérie (-859,5 MD), l'Italie (-523,3 MD) et la Russie (-446,3 MD). En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédent avec principalement la France (1228,6 MD), l'Allemagne (334 MD), la Libye (382,3 MD) et le Maroc (172,7 MD).

L'effet du confinement

En effet, depuis l'apparition de l'épidémie en Chine, au mois de décembre 2019, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoyait une baisse du commerce international comprise entre 13% et 32% en 2020. En Tunisie, dont l'économie est fortement liée à la zone européenne, le trend baissier du commerce extérieur a commencé au mois de mars 2020, ce qui coïncide avec le confinement décidé en Tunisie, mais aussi dans plusieurs pays voisins et européens, notamment l'Italie et la France. En effet, les échanges commerciaux ont enregistré une forte contraction pour le troisième mois consécutif, une régression liée aux mesures de confinement.

En termes de pourcentage, les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants durant le mois de mai 2020 ont affiché une forte baisse des exportations à -37,1% en glissement annuel, après une diminution de -48,9% observée en avril. En valeur, les exportations ont atteint plus de 2400 millions dinars contre 3813,9 millions dinars en mai 2019. Cette baisse a touché les secteurs off-shore, en l'occurrence le secteur des textiles, habillement et cuirs et les industries mécaniques et électriques dont les exportations ont chuté respectivement de 32,4% et de 49,8%. De même les exportations du secteur des « autres Industries Manufacturières » se sont contractées de 49,6%, les exportations minières du phosphate et dérivés ont baissé de 17,8% et celles de l'énergie de 8,4%.

Diminution des achats

La baisse a concerné pratiquement tous les principaux partenaires européens, particulièrement la France (-44%), l'Allemagne (-57%) et l'Italie (-36%). Cette baisse des exportations a également touché certains pays arabes, tels que l'Algérie (-57%), la Libye (- 48%) et le Maroc (-31%).

L'évolution des importations a également suivi le même trend baissier enregistrant, à fin mai, une baisse de 34,5%, par rapport au même mois de l'année 2019, après une diminution de -46,8% accusée au mois d'avril précédent. En valeur, les importations ont atteint 3655,5 MD contre 5583 MD au mois de mai 2019. Cette baisse est due essentiellement à une régression observée dans les secteurs de l'énergie (49,3%), des biens d'équipement (41,8%), des matières premières et semi-produits (37,1%), des biens de consommation (33,5%), ainsi que des produits miniers et phosphatés avec un taux de 77,9%. Une régression qui s'explique par la diminution des achats en provenance des fournisseurs européens, tels que la France (-48%), l'Allemagne (-52%) et l'Italie (-49%), mais également, en provenance d'autres pays, tels que la Russie (- 94%), la Chine (-13%), le Maroc (-60%) et l'Egypte (-64%).

Depuis le début de l'année 2020 jusqu'au mois de mai précédent, les exportations ont enregistré une baisse de - 23,8% contre une hausse de 15,1% durant les cinq mois de l'année 2019. De même, les importations ont enregistré une baisse de 24,1% contre une hausse de 17,1% durant la même période de l'année 2019. Suite à ce ralentissement observé au niveau des échanges commerciaux avec l'extérieur, le taux de couverture a gagné 0,3 point par rapport à la même période de l'année 2019 pour s'établir à 71%.