Tunisie: Système de facturation de la STEG - Des promesses de transparence face au désarroi du citoyen

Beaucoup de clients ont remarqué que les factures intermédiaires des deux derniers mois envoyées par la Steg ont été majorées dans certains cas de plus de 20% par rapport aux factures intermédiaires habituelles. S'agit-il d'une erreur au niveau du système de facturation ou d'une majoration non annoncée ?

La crise du coronavirus semble être derrière nous, sauf nouveau rebondissement. Après sa suspension pour deux mois, maintenant place au paiement des factures au profit des prestataires de services. Parmi eux, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), qui d'ores et déjà connaît de grandes difficultés financières. D'ailleurs, les dettes des clients résidentiels ont augmenté de près de quatre fois pendant la période du confinement, s'élevant désormais à environ un milliard de dinars.

Mais en payant leurs factures, de nombreux citoyens ont été surpris par une hausse remarquable des montants réclamés par cette société pour régler les factures des deux derniers mois, qui ont coïncidé avec la période de confinement et la fermeture des guichets de cette société. En effet, plusieurs citoyens ont brisé le silence, notamment sur les réseaux sociaux, faisant état d'un gonflement des factures de consommation d'électricité durant la période du confinement sanitaire.

C'est dans ce sens que beaucoup de clients ont remarqué que les factures intermédiaires des deux derniers mois envoyées par ladite société ont été majorées dans certains cas de plus 20% par rapport aux factures intermédiaires habituelles. S'agit-il d'une erreur au niveau du système de facturation ou est-il question d'une majoration non annoncée ?

Sous pression et faisant face aux accusations et aux critiques de tout sens, la Steg ne pouvait pas ne pas réagir. Le directeur de la coopération et de la communication, Ahmed Melliti, a expliqué que ces éventuelles factures gonflées proviennent notamment du système de la facturation d'estimation. «Si le client remarque que la facture envoyée ces derniers mois ne correspond pas à sa consommation réelle et qu'elle présente une éventuelle majoration, il doit se rendre dans l'une des administrations de la Steg en fournissant le dernier relevé du compteur qui sera vérifié, et toute erreur sera rectifiée», a-t-il promis.

La Steg ne s'est pas contentée des éclaircissements fournis par ses responsables et a publié un communiqué pour promettre plus de transparence et de clarté. Si les citoyens ont fait part de leur ras-le-bol à ce système de facturation qui fait intervenir plusieurs factures pour une seule période de consommation, pour la Steg de «nouvelles mesures ont été prises en réponse aux demandes d'éclaircissement des clients concernant les factures d'électricité et de gaz afin d'apporter plus de clarté et de transparence».

Vers un nouveau système de facturation ?

Au vu de sa complexité, la société envisage de se lancer dans une campagne de communication pour expliquer la méthode de calcul du montant de la facture de consommation d'électricité et de gaz, mais aussi, promet-elle, de revoir tout ce système pour une meilleure efficacité. C'est en tout cas ce qu'a confirmé à «La Presse» une source auprès de ladite société. Ainsi, il est attendu que la société opte pour une campagne de sensibilisation, mais surtout d'information dans l'objectif d'expliquer les méthodes de calcul des factures intermédiaires ou estimatives au grand public, mais surtout de revoir ce système de facturation devenu obsolète.

Au fait, ces décisions interviennent, en partie, sous ordre du ministère de l'Énergie, des Mines et de la Transition énergétique qui fait suite à de nombreuses plaintes déposées par les clients de la Steg concernant ce qu'ils appellent une augmentation injustifiée des factures. Mais selon la Steg, plus de 25 millions de factures sont envoyées chaque année aux clients avec un taux d'erreur de seulement 0,03% du nombre total de factures.

Rappelons dans le même sillage qu'un conseil ministériel restreint présidé récemment par le chef du gouvernement avait décidé de consacrer une enveloppe financière additionnelle pour appuyer les efforts de la Steg au titre de la période estivale de 2020. Consacré au suivi des préparatifs de la saison du pic de de la consommation de l'énergie, le CMR a également décidé de couvrir les dépenses urgentes durant la prochaine période.