Tunisie: Sortie de l'album musical « Harb » de Karim Thlibi - Une nouvelle esthétique sonore

Disponible sur Youtube, l'album musical « Harb » (Guerre) est une évasion sonore qui se veut spirituelle, envoûtante et immersive.

L'artiste, à travers ses compositions, tente de définir « Affrontements », « Altercations », ou plus encore « Collisions ». Un ressenti spirituel, mental, psychologique, propre à Karim Thlibi, est véhiculé à travers une dizaine de morceaux aux titres intrigants. Des définitions à caractères musicales émaneront des morceaux.

La musique y est transmise d'une manière dramaturgique, qui n'a rien à envier à la bande son d'un film de guerre : elle émane d'une réaction ou d'un état d'âme. L'instant T, chargé émotionnellement, y est retransmis à travers différents instruments musicaux, qui relatent le vécu de plusieurs personnes ou personnages, se trouvant au centre d'une épopée musicale.

Il s'agit d'un discours musical que Karim Thlibi a mixé avec un patrimoine sonore tunisien riche, qui prône une esthétique, celle de la mémoire musicale populaire et de ses rythmes. Pari risqué, surtout quand on y insère des notes inédites, d'un autre genre, et d'un autre registre avec des sonorités uniquement instrumentales, dénuées de paroles, mais hautement riches en symboles. L'orchestre symphonique et la chorale, ainsi qu'un ensemble de musiciens munis de leurs instruments ont rejoint l'aventure : piano, voix individuelles, en chœur, guitares, flutes... Un mixte de ce genre permet l'émergence d'un nouveau répertoire destiné à enrichir le patrimoine national et qui raconte sentiments, états d'âme, petites anecdotes et histoires à la portée.

Cet album est le seul à avoir vu le jour en Tunisie en entier en plein confinement grâce à la mobilisation d'un ensemble de musiciens confirmés, citons Zohra Lajnef, Zied Zouari, Mehdi Ayachi, Hssin Miloud, Ahmed Amine Zeyri, Anis Ouajah, Cyrine Harrabi, Saber Radhouani, Mounir Ltifi, Khelifa Ltifi, Sami Ben Dhaou, Mabrouk Senini... Le travail a été réalisé dans des conditions difficiles en prenant toutes les précautions nécessaires de lutte contre le Covid-19. « Harb » « War » ou « Guerre » est composé de morceaux titrés « Silence », « Haine / Hate », « Forcing », « 06 Mother » ou encore « Tribes / Tribus ».

Karim Thlibi est chercheur en sciences musicales et en musique, il est à la tête d'un orchestre symphonique, et également auteur, compositeur spécialiste en psycho-dramaturgie musicales. Karim est riche d'un long et riche parcours musical et a collaboré avec des pointures de la scène artistique locale comme Lotfi Bouchnaq, Sonia Mbarek, Jaafer Guesmi, Mohamed Driss, Mounir Troudi, Sami Ben Saïd ou Hela Melki.