Soudan: L'Espagne confirme son plein soutien au gouvernement de transition au Soudan

Khartoum — L'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Soudan, Mr. Alberto Ucelay a affirmé le plein soutien de son pays au gouvernement de transition au Soudan; et sa volonté de coopérer dans divers domaines afin que le Soudan puisse retrouver sa position régionale et internationale, soulignant les efforts de l'Espagne pour renforcer la coopération culturelle, agricole et technique avec le Soudan; et pour faire avancer les relations entre les deux pays vers des horizons plus larges.

Mme Asma Mohamed Abdallah, la ministre des Affaires étrangères a reçu à son bureau dimanche l'Ambassadeur du Royaume d'Espagne au Soudan, Mr. Alberto Ucelay qui a salué la participation active de la Ministre aux activités de la deuxième réunion des ministres des affaires étrangères sur le genre et la pandémie de Corona, qui s'est tenue via le web vendredi avant-dernier; à l'invitation de Mme Arancha Gonzalez, Ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération au Royaume d'Espagne.

Pour sa part, la ministre a remercié le gouvernement espagnol et le soutien qu'il a apporté directement ou par l'intermédiaire de l'UE. Exprimant son espoir de renforcer les liens de coopération entre les deux pays.