Soudan: Le ministre de l'Intérieur inspecte les dispositions pour protéger les déplacées au Darfour

Khartoum — Le ministre de l'Intérieur Lt-Gen de police Tiraifi Idriss a inspecté les arrangements qui protégeraient les civils et les personnes déplacées dans les États fédérés du Darfour.

C'était lorsqu'il a présidé dimanche après-midi, une réunion du comité préparant le plan de protection des civils et des personnes déplacées dans les États du Darfour, en présence de l'ambassadeur Hassan Hamed représentant du ministère des Affaires étrangères et des membres du comité.

La réunion a permis de définir un plan et un programme complets pour la police soudanaise dans le domaine de la protection des civils et des personnes déplacées dans les États fédérés du Darfour, conformément aux directives du Conseil de sécurité et de défense nationale et de la réalité de la responsabilité du gouvernement de transition de protéger les citoyens.

Le plan de protection des civils fait partie des tâches matricielles et des mécanismes qui ont été élaborés conformément au programme-cadre du Conseil des ministres et conformément aux droits de la phase de construction et de paix.