Soudan: Dr. Akram - Engagement sérieux à créer toutes les conditions appropriées pour recevoir les personnes bloquées

Khartoum — Le ministre fédéral de la Santé a confirmé l'intérêt du gouvernement pour les personnes bloquées à l'étranger et son engagement sérieux à créer toutes les conditions appropriées pour les recevoir dans leur pays et à prendre les mesures et dispositions nécessaires pour répondre à leurs besoins, étant donné qu'ils ont des besoins spéciaux liés aux principales raisons de leur voyage et sont liés au traitement.

Dr Akram Ali a déclaré dans une interview à l'agence de presse SUNA - après l'arrivée du premier groupe de ressortissants soudanais bloqués à l'étranger via la compagnie aérienne jordanienne- qu'il est du devoir de l'État de les recevoir dans le pays, en particulier les malades et ceux qui ne peuvent pas rester à l'étranger plus qu'ils ne l'ont fait.