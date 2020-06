Algérie: Foot / Reprise des championnats - Le Dr. Zerguini dévoile un guide médical

Alger — Sollicité par la Fédération algérienne de football (FAF) pour élaborer un protocole sanitaire en vue d'une éventuelle reprise des championnats, le Dr Yacine Zerguini, membre de la commission médicale de la Fédération internationale (Fifa) a dévoilé une série de mesures dans le cadre d'un guide médical, dimanche sur son blog personnel.

"Le but de cette contribution, du point de vue médical, est d'établir les conditions minimales de base afin que les compétitions qui intéressent les clubs professionnels (FAF-LFP, Ligue de football professionnel), puissent reprendre, dans le cadre strict des normes sanitaires du programme de déconfinement national, alors que continue de sévir, à divers degrés à travers notre pays, la pandémie de COVID-19", écrit le Dr Zerguini, également vice-président de la commission médicale de la Confédération africaine (CAF).

Comme première action, le Dr Zerguini a préconisé le recrutement "au sein de la FAF-LFP et de chaque club professionnel une personne (Mr-Mme COVID-19) en charge de coordonner toutes les actions liées à la pandémie.

Dans le cadre d'une reprise de la compétition, suspendue depuis mi-mars, Yacine Zerguini a relevé la nécessité de "minimiser le risque de transmission, s'efforcer à garantir la disponibilité des tests, sans pour autant les retirer des systèmes de santé qui en ont le plus besoin, et être en mesure de contacter avec précision tous les acteurs du jeu suivis".

Dans un chapitre intitulé "Préparation des équipes", le médecin a mis l'accent sur l'hygiène de vie, avec tout ce que cela implique comme mesures de prévention et gestes barrières : confinement ciblé/partiel, protection mutuelle : distanciation, port de masque et de gants, hygiène des mains et du corps".

"Un grand challenge attend la LFP et les clubs"

Zerguini a reconnu que "les modalités de reprise des entraînements et des matches ne seront pas simples à gérer, du point de vue de la sécurité sanitaire. Un grand challenge attend la LFP et les clubs, souvent peu habitués à respecter scrupuleusement des normes et des procédures de ce type. Surtout que la sécurité sanitaire n'est pas négociable".

Avant d'enchaîner : "Des normes et des procédures basiques, absolument nécessaires à assurer, incontournables, sont malheureusement hors de portée de beaucoup de nos clubs, que nous connaissons bien. Hormis quelques très rares exceptions, qui confirment la règle, les clubs de l'élite algérienne ne possèdent pas de départements médicaux vraiment organisés. La pandémie de COVID-19 va le démontrer s'il en était besoin".

Pour une reprise dans les meilleures conditions, Zerguini a indiqué que "des procédures doivent être mises en places, suffisantes, simples mais précises, qu'il faudra absolument respecter. Des normes vont peut-être en découler, même basiques, à la portée des clubs algériens, s'ils sont sérieux et motivés, qui pourraient devenir des règlements qu'il faudra rédiger et adopter juridiquement. Les acteurs du jeu doivent être protégés et assurés, pour que nous soyons tous rassurés".

Dans le chapitre "Principes d'organisation", Zerguini a souligné que "tous les joueurs qui retournent au football doivent être testés pour le COVID-19 afin de sauvegarder et de renforcer la confiance psychologique au sein de l'équipe et de l'environnement".

Dans ce guide médical, il est noté que "les participants au football doivent être testés au niveau des sites désignés de leur club, par les médecins de l'équipe conformément aux directives d'hygiène.

Les participants dont les tests sont positifs devront suivre la recommandation des autorités sanitaires. Les participants au football dont le test est négatif seront autorisés à participer à des activités de football".

Enfin, le Dr Yacine Zerguini a établi une série de mesures basiques à appliquer le jour d'entraînement ou le jour du match : maintenir une distance physique d'au moins 1 mètre (3 pieds) avec toute personne qui tousse ou éternue, jeter les mouchoirs dans un bac scellé, désinfecter régulièrement les équipements de sport ou d'exercice et les "zones à fort trafic", éviter de partager des équipements sportifs et aussi assurer un sommeil et une nutrition adéquats.