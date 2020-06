Algérie: Hôpital Mustapha Pacha - Près de 2000 poches de sang collectées durant le ramadhan

Alger — Près de 2.000 poches de sang ont été collectées par le Centre de transfusion sanguine (CTS) du CHU Mustapha Pacha durant le ramadhan, suite au lancement de la plateforme électronique d'inscription à distance pour le don de sang, a indiqué dimanche le chef du centre, Dr Friga Issam.

Près de 1.800 poches de sang ainsi que des poches de plaquettes ont été collectées au CTC du CHU Mustapha Pacha, a déclaré Dr Friga à l'APS lors d'une campagne de don de sang organisée par le centre en collaboration avec l'association des Anciens Scouts musulmans algérien (SMA) et l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à la salle Harcha Hacène dans la commune de Sidi M'hamed.

Depuis trois mois et suite à la propagation du coronavirus (Covid-19), le CTC a lancé une plateforme électronique qui permet aux donneurs (individus, associations ou organismes) de s'inscrire à distance et de prendre rendez-vous pour un don de sang, suivant un calendrier, a indiqué Dr Friga, précisant que les conditions de prévention sont rigoureusement respectées.

Jusqu'à présent, aucun cas de transmission du virus par transfusion sanguine n'a été enregistré, aussi bien en Algérie qu'à travers le monde, selon le responsable.

En dépit du léger recul du nombre de donneurs en raison de leur crainte d'une infection par le Coronavirus par rapport au mois de Ramadan de l'année dernière, le Centre n'a pas eu recours, pendant Ramadan 2020, au plan exceptionnel (réserve de sang) du fait du stock suffisant pour 10 jours, a ajouté la même source.

Il a également rappelé l'organisation de plusieurs campagnes de don de sang durant les nuits de Ramadan, en coordination avec l'Agence nationale du sang (ANS), la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Croissant-Rouge algérien (CRA) et la Protection civile, avec la participation d'associations à caractère social et humanitaire et d'organismes publics.

Enfin, il a souligné l'importance d'inculquer le don de sang volontaire et régulier, car étant une substance vitale qui sauve la vie des malades et des blessés au niveau des différents services médicaux et d'urgence, d'autant plus que la durée de conservation des globules rouges ne dépasse pas 24 jours alors que la validité des plaquettes ne va pas au-delà de cinq jours, ce qui nécessite de renouveler en continu le stock de sang.