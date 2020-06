Mauritanie: Le Président de la République donne le coup d'envoi du programme d'assistance financière aux familles pauvres

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a donné, vendredi, à partir de l'ancien aéroport de Nouakchott, le coup d'envoi du programme d'assistance financière aux familles pauvres. Ces attributions inscrivent dans le cadre des interventions annoncées dans le discours du Président de la République du 25 mars 2020, interventions destinées à atténuer les conséquences négatives des mesures préventives contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Sur place, le Président de la République a remis des allocations financières aux responsables de trois familles pauvres issues de Nouakchott Nord à hauteur de 22500 UM par famille.

Il s'agit de Mme Salma Hacen Sow, née en 1990 et habitante du quartier administratif de Toujounine, de M. Mohamed Ould Amar, né 1948 et résidant dans le secteur 18 de Dar Naïm et Mme Salma Mint M'Bareck El Id, née 1962, chef de ménage et habitante du secteur 18 de Dar Naïm en face du stade de football de la moughataa.

Le Président de la République a, par la suite, suivi des explications détaillées sur les composantes du programme, le choix des bénéficiaires, les zones ciblées et les modalités de paiement des montants sur la base de données biométriques garantissant leur réception à temps dans toutes les wilayas du pays.

Ces explications ont été présentées par le délégué général à la Solidarité nationale et à la lutte contre l'Exclusion «TAAZOUR » et le directeur général du registre social à la délégation de TAAZOUR.

Le volume des allocations financières à distribuer se chiffre à quatre milliards deux cent millions MRO. Il profite à cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-treize familles pauvres à l'échelle nationale.

Les montants parviennent aux bénéficiaires dans leur lieu de résidence, au niveau de 8119 localités, dans un délai maximal de 15 jours et ce, de manière pratique et fiable.

Il s'agit là de la plus grande distribution gratuite opérée dans le pays depuis l'indépendance.

Elle a été réalisée, à travers un appel d'offre ouvert, transparent et conforme aux règlements suivis par le réseau des caisses d'épargne et de crédits (CAPEC) et de la Banque mauritanienne de l'investissement.

Contactés par l'AMI, les bénéficiaires se sont réjouis de ce geste sans précédent de la part des hautes autorités du pays, un geste survenu en temps opportun et qui permettra de soulager leur souffrance.

Ils ont salué particulièrement le Président de la République pour cette assistance et pour l'intérêt qu'il porte à leur égard.

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Ismaïl Bedda Cheikh Sidiya, des membres du gouvernement et du délégué général à la Solidarité nationale et à la Lutte contre l'Exclusion « TAAZOUR » ainsi que du wali de Nouakchott Nord.